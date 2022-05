GIONNY SCANDAL + REVEL: le foto e la scaletta del concerto di Milano

Foto di Marco Arici

Dopo la data all’Hiroshima Mon Amour di Torino il rapper Gionny Scandal è andato in scena ai Magazzini Generali di Milano la sera del 12 maggio.

Gionata Ruggeri, meglio noto come Gionnyscandal, è un rapper di Pisticci classe 1991. In attività dal 2009, con il passare del tempo è riuscito a farsi sempre più spazio nel mondo della musica italiana con brani come “Solo Te E Me“, “Per Sempre“, “Sei Così Bella“, “Ti Amo Ti Odio” e “Disastro” per citarne alcuni. Durante la sua lunga carriera discografica è riuscito a dare prova di ciò che è veramente: un artista versatile e autentico, dotato di una sensibilità rara, un talento nella scena musicale contemporanea in grado di muoversi in diversi range, spaziando tra differenti generi e stili musicali.

In apertura Revel.

GIONNY SCANDAL: la scaletta del concerto a Milano

Fuck you

Desiree

Mostro

Buongiorno

Come noi nessuno mai

Pesca

Coca & whisky

Sei parte di me

Ballo con il d.

Killer

Giorni tristi

Bloody Valentine

Ti amo e ti odio

——————–

Disastro

Solo te e me

6 chiamate perse

Salvami