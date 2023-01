GINEVRA: le foto e la scaletta del concerto in Santeria Toscana a Milano

Foto di Rossella Mele

Dopo l’uscita di Diamanti, il suo ultimo album per Asian Fake/Sony Music, è finalmente arrivato il momento del live per Ginevra. La giovane cantante di origine piemontese ha iniziato il suo tour a Brescia (il 19 gennaio alla Latteria Molloy), per poi proseguire con Torino (20/01, Hiroshima), Milano (27/01, Santeria), Roma (03/02, Alcazar) e Bologna (10/02, Covo).

Cantautrice tra le più interessanti della nuova scena musicale italiana, capace di unire avanguardia e pop attraverso un linguaggio originale, GINEVRA è accompagnata nella direzione artistica di “DIAMANTI” da Francesco Fugazza. Si tratta di un album eterogeneo e ricco di colori, composto di 12 tracce, e che vede la partecipazione di Mahmood alla scrittura di “ASTEROIDI” e il feat. con Arashi in “AMULETO”, oltre allo speciale utilizzo di un sample degli Autechre in “OCEANO”. Il suo linguaggio è pop ma le influenze e la ricerca che ne hanno caratterizzato la composizione e produzione non possono dargli una sola etichetta. Esiste però un filo conduttore che lega tutti i pezzi fra loro: la canzone e il racconto sincero dei momenti di fragilità e di conquista che l’artista ha vissuto in questi anni, quelli che l’hanno resa la Ginevra di oggi e che le hanno permesso di trovare il proprio “diamante”. Un viaggio di crescita personale che diventa anche quello degli ascoltatori: la delicatezza – ma allo stesso tempo la forza – delle parole e della voce dell’artista li accompagna alla scoperta di queste pietre preziose che, sfaccettatura dopo sfaccettatura, svelano agli occhi tutta la brillantezza di un messaggio di positività, libertà e condivisione, per non avere mai paura di essere se stessi perché “Ogni insicurezza è come un dono, ora l’ho capito e sono in volo”.

DIAMANTI LIVE EXPERIENCE è la live session registrata in occasione dell’evento di lancio del suo primo album “DIAMANTI” ed è un piccolo assaggio del DIAMANTI TOUR, la tournée nei club che ha portato GINEVRA ad esibirsi il 20 gennaio all’Hiroshima Mon Amour di Torino, il 27 gennaio al Santeria Toscana 31 di Milano e il 3 febbraio all’Alcazar Live di Roma con le canzoni tratte dal nuovo album, oltre ai brani cari ai fan del precedente repertorio.

GINEVRA: la scaletta del concerto di Milano

Oceano

Briciole

Asteroidi

Sconosciuti

Diamanti

Club

Limbo

My baby

Torino

Amuleto ( con Arashi )

Cigno

Rajastan

Mostri + Mostri rmx

Calamite

Ragnatele

Anarchici