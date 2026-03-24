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FRENCH POLICE: le foto e la scaletta del concerto al Legend Club di Milano

French Police in concerto al Legend Club di Milano. Guarda le foto e scopri la scaletta del live show.

Published

French Police concerto Legend Club Milano del 22 marzo 2026
French Police in concerto al Legend Club di Milano foto di Katarina Dzolic per www.rockon.it

Foto di Katarina Dzolic

Dopo il successo del concerto di Torino lo scorso giugno, i French Police sono tornati in Italia! La band di Chicago che ha conquistato la scena post-punk e goth con atmosfere ipnotiche e malinconiche, è approdata sul palco del Legend Club di Milano il 22 marzo 2026.

Il gruppo darkwave di Chicago – composto dal cantante e chitarrista Brian Flores, dal chitarrista Manny Herrera e dal bassista Rolando Donjuan – ha saputo conquistare il pubblico indie e post-punk grazie a brani dal tono malinconico caratterizzati da chitarre pulsanti e sintetizzatori avvolgenti.

Grazie a brani come “Vampiro” e “Hidalgo” i French Police hanno consolidato la loro reputazione come colonna sonora perfetta per l’estetica dark contemporanea, raggiungendo la vitalità su TikTok nelle community goth. Dopo il tour europeo, nel 2026 la band farà ritorno negli Stati Uniti per esibirsi anche sul palco del Coachella.

Ad accompagnarli nelle date europee ci sarà Sad Madona, artista francese nato a Parigi, che nella sua musica fonde elementi di darkwave, coldwave, post-punk e shoegaze. Il suo progetto solista, definito da lui stesso “dramatic dance”, si distingue per una cifra stilistica tanto intensa ed emozionale quanto irresistibilmente ballabile.

Clicca qui per vedere le foto dei French Police a Milano o sfoglia la gallery qui sotto

Sad Madona

FRENCH POLICE: la scaletta del concerto di Milano

  1. Her
  2. En la noche
  3. Clock Man
  4. Hunny
  5. Je te veux
  6. Crush
  7. CDMX
  8. Jetta Negro
  9. Dance with me
  10. French Tips
  11. Espejo
  12. Vaquera
  13. Club the Vampiros
  14. Libra
  15. Stress test
  16. Baby
  17. El tiro
  18. Vampiro
  19. Hidalgo
  20. Plant based girl

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