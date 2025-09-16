FINLEY: le foto e la scaletta del concerto al Carroponte di Sesto San Giovanni

Foto di Francesca Maffioletti

Dopo il grande successo del tour estivo che si è concluso lo scorso sabato al Carroponte di Milano insieme a molti ospiti che li hanno accompagnati sul palco (BAMBOLE DI PEZZA, DARIO dei DARI, DIVI dei MINISTRI, MONDO MARCIO, NASKA e NINA ZILLI), i Finley annunciano un live all’Alcatraz di Milano il prossimo 31 marzo: ‘TUTTO È POSSIBILE – LA GRANDE FESTA’ in occasione dei 20 anni dall’uscita del loro album d’esordio ‘TUTTO È POSSIBILE’.

Il concerto, prodotto da Vivo Concerti, sarà una vera e propria festa e un’occasione per la band milanese di festeggiare insieme ai loro fan, il loro disco di più grande successo e quello che ha dato il via alla loro storia musicale.

‘TUTTO È POSSIBILE’ venne pubblicato esattamente il 31 marzo del 2006, conquistò il doppio disco di platino con canzoni che poi nel tempo divennero la colonna sonora di un’intera generazione come ‘Diventerai una Star’, ‘Fumo e Cenere’ e l’omonima ‘Tutto è Possibile’.

FINLEY: la scaletta del concerto a Sesto San Giovanni

Intro Sole di settembre Sirene Adrenalina Ad occhi chiusi Scegli me Domani Wale (tanto wale) (Dari cover) (con Dari) Perdonaci (con Dari) Il tempo di un minuto F.A.Q. (con Divi) I miei amici Diventerai una star Ricordi Blockbuster (con Bambole di pezza) Medley di cover Dentro alla scatola (Mondo Marcio cover) (con Mondo Marcio) Meglio di noi non c’è niente Quello sbagliato (con Nina Zilli) Porno (con Naska) Fumo e cenere

BIS