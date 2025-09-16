Connect with us

FINLEY: le foto e la scaletta del concerto al Carroponte di Sesto San Giovanni

Published

Finley in concerto al Carroponte di Sesto San Giovanni
Finley in concerto al Carroponte di Sesto San Giovanni foto di Francesca Maffioletti per www.rockon.it

Foto di Francesca Maffioletti

Dopo il grande successo del tour estivo che si è concluso lo scorso sabato al Carroponte di Milano insieme a molti ospiti che li hanno accompagnati sul palco (BAMBOLE DI PEZZA, DARIO dei DARI, DIVI dei MINISTRI, MONDO MARCIO, NASKA e NINA ZILLI), i Finley annunciano un live all’Alcatraz di Milano il prossimo 31 marzo: ‘TUTTO È POSSIBILE – LA GRANDE FESTA’ in occasione dei 20 anni dall’uscita del loro album d’esordio ‘TUTTO È POSSIBILE’.

Il concerto, prodotto da Vivo Concerti, sarà una vera e propria festa e un’occasione per la band milanese di festeggiare insieme ai loro fan, il loro disco di più grande successo e quello che ha dato il via alla loro storia musicale.

‘TUTTO È POSSIBILE’ venne pubblicato esattamente il 31 marzo del 2006, conquistò il doppio disco di platino con canzoni che poi nel tempo divennero la colonna sonora di un’intera generazione come ‘Diventerai una Star’, ‘Fumo e Cenere’ e l’omonima ‘Tutto è Possibile’.

Clicca qui per vedere le foto dei Finley in concerto a Milano (o sfoglia la gallery qui sotto).

Finley

FINLEY: la scaletta del concerto a Sesto San Giovanni

  1. Intro
  2. Sole di settembre
  3. Sirene
  4. Adrenalina
  5. Ad occhi chiusi
  6. Scegli me
  7. Domani
  8. Wale (tanto wale) (Dari cover) (con Dari)
  9. Perdonaci (con Dari)
  10. Il tempo di un minuto
  11. F.A.Q. (con Divi)
  12. I miei amici
  13. Diventerai una star
  14. Ricordi
  15. Blockbuster (con Bambole di pezza)
  16. Medley di cover
  17. Dentro alla scatola (Mondo Marcio cover) (con Mondo Marcio)
  18. Meglio di noi non c’è niente
  19. Quello sbagliato (con Nina Zilli)
  20. Porno (con Naska)
  21. Fumo e cenere

BIS

  1. A me piace il punk rock
  2. Should I Stay or Should I Go (The Clash cover)
  3. Tutto è possibile
  4. That’s Life (Frank Sinatra)
