FEID: le foto del concerto al Fabrique di Milano

Foto di Alessia Belotti



Feid è un’artista colombiano di talento che ha collaborato con J Balvin, Nicky Jam, Mahmood e Sfera Ebbasta, ed è uno degli artisti che sta rivoluzionando la scena musicale mondiale, creando un vero e proprio movimento culturale attraverso la sua musica e i social.

Un anno d’oro il 2024 per FEID, cominciato con il botto ai premi LO NUESTRO, cerimonia di premiazione nella quale vengono premiati i più importanti esponenti della musica latina in tutto il mondo presentati dalla rete televisiva americana Univision, è stato incoronato come MIGLIOR ARTISTA URBAN LATIN oltre a premiare Classy 101 (feat. Young Miko) come CANZONE URBAN DELL’ANNO!

Feid è una forza da non sottovalutare. Con oltre 17,6 miliardi di stream e un picco al 6° posto tra gli artisti globali unicamente su Spotify, la sua musica incontra il gradimento del pubblico di tutto il mondo. Hit come “Luna” e “Perro Negro” (con Bad Bunny), che gli hanno recentemente fatto vincere un Latin GRAMMY, hanno ottenuto centinaia di milioni di ascolti, consolidando il suo status di artista da classifica. La sua influenza si estende oltre le piattaforme di streaming, con una vivace presenza sui social media che vanta oltre 31 milioni di follower su Instagram, Twitter e TikTok. In particolare, i suoi accattivanti video su TikTok sono diventati virali, raggiungendo milioni di spettatori e amplificando ulteriormente la sua portata.

Il fenomeno musicale colombiano si è esibito in LATAM, USA, CANADA ed EUROPA in oltre 70 palcoscenici diversi, con oltre 900.000 presenze. Quest’anno è il primo HEADLINER latino nei principali festival dell’America Latina e dell’ Europa.

Breve biografia di Feid

Feid (nickname: FERXXO, vero nome: Salomón Villada Hoyos, 30 anni) è un rapper colombiano che ha ottenuto ben 7 candidature ai Grammy Awards. È uno degli artisti che sta rivoluzionando la scena urban mondiale, creando un vero e proprio movimento culturale attraverso la sua musica e i social.

Feid all’inizio della sua carriera si è dedicato alla scrittura (come autore compare nella superhit reggaeton di J Balvin “Ginza”) e alle collaborazioni per altri artisti, fra cui Sebastian Yatra, Mahmood e Sfera Ebbasta.

Tutto è cambiato lo scorso anno con il suo album “Feliz Cumpleaños Ferxxo”, entrato nella top10 della classifica Billboard Top Latin Albums.

“Ho iniziato ad essere più fedele a ciò che sono e alle mie origini colombiane. Ho aperto la porta più cool che potessi mai trovare, che era appunto il trovare la mia identità e introdurre al mondo El Ferxxo. Mi è servito tempo per capire che questo era ciò che dovevo fare veramente e connettermi alle persone” – racconta Feid a proposito della svolta nella sua carriera in un’intervista pubblicata da Billboard.

Clicca qui per vedere le foto di Feid a Milano (o sfoglia la gallery qui sotto).