FAUN + Ye Banished Privateers + Pettersson&Fredriksson: le foto del concerto al Live Club di Trezzo sull’Adda

Foto di Katarina Dzolic
Sono tornati in Italia i FAUN, apprezzata formazione folk tedesca nota per la sua capacità di unire gli strumenti medievali con la musica moderna. La band si è esibita in concerto venerdì 10 ottobre 2025 al Live Club di Trezzo sull’Adda per l’unica tappa in Italia del loro World HEX Tour 2025.
Prima di loro son saliti sul palco i Ye Banished Privateers e il duo Pettersson&Fredriksson.
Clicca qui per vedere le foto dei Faun in concerto al Live Club (o sfoglia la gallery qui sotto).