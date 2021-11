EUGENIO IN VIA DI GIOIA : le foto e la scaletta del concerto all’Alcatraz di Milano

Foto di Andrea Ripamonti

“È ufficiale: Suoneremo! Sono stati mesi lunghi e faticosi, fino all’ultimo siamo stati incerti e titubanti, ma ce l’abbiamo fatta!È davvero merito di un team di persone instancabili e preparate e grazie alla fiducia e al supporto vostri siamo riusciti ad ottenere qualcosa che fino a ieri sembrava impossibile.Tornare ad incontrarsi insieme per i nostri concerti, il nostro chiodo fisso da quando sono stati rimandati a marzo 2020. Ecco saranno quattro feste incredibili insieme.

Ci auguriamo che possa essere un bel segnale, adesso non ha più senso attendere, serve tornare nei club a lavorare e rincontrarsi. Ci auguriamo che le Istituzioni facciano di tutto per sostenere e valorizzare questo settore, c’è ancora tanto lavoro da fare per dare risposte puntuali e vita ad una riforma che negli scorsi due anni è stata chiesta a gran voce.

Dobbiamo rifrequentare gli spazi di cultura e dare la possibilità a tutto il settore di lavorare a pieno regime e in sicurezza, abbiamo curato il corpo, ma adesso il nostro spirito ha bisogno di esplorare e cercare la bellezza”

È con queste parole rilasciate dagli Eugenio In Via Di Gioia che è stato presentato ieri sera il concerto che ha poi avuto luogo all’Alcatraz. Si tratta di uno dei primi eventi live senza distanziamento e tutti in piedi, unico obbligo rimane la mascherina, regola che è stata seguita da tutti i presenti.

EUGENIO IN VIA DI GIOIA: la scaletta del concerto all’Alcatraz di Milano

Inizia A Respirare

2050

Cerchi

Il Fine E La Luna

Dio

Scivola

La prima pace mondiale

Silenzio

Il Tuo Amico Il Tuo Nemico Tu

Pace All’Anima

Giovani illuminati

All You Can Eat

Egli

Perfetto uniformato

Emilia

Se gli Animali parlassero e Pinocchio

Obiezione

Ottetto

Pam

Noi Adulti

Non ancora

Albero

A metà strada

Chiodo fisso

Ho perso

Camera Mia

Spiaggia

Argh!

Troppo sul seriale

Selezione naturale

La Misura Delle Cose

Umano

Re fasullo d’Inghilterra

Tsunami

7 camicie

Lettera Al Prossimo

Altrove

Non vedo l’ora di abbracciarti