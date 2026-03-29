ERNIA: le foto del concerto al Unipol Forum di Milano

Foto di Francesca Maffioletti

Sabato 28 marzo 2026 il Unipol Forum ha ospitato uno degli eventi musicali più attesi della stagione, accogliendo migliaia di fan per il concerto di Ernia. L’atmosfera si è trasformata in pura energia nel momento in cui l’artista è salito sul palco, accolto da un’ovazione che ha subito reso chiaro quanto il legame con il pubblico sia oggi uno dei punti di forza della sua carriera.

Il live ha rappresentato un viaggio completo all’interno del percorso artistico di Ernia, capace di alternare brani ad alta intensità a momenti più introspettivi. La scaletta ha attraversato le diverse fasi della sua produzione musicale, mettendo in luce l’evoluzione di uno stile che negli anni si è fatto sempre più maturo e personale.

Particolarmente curata la componente scenica dello spettacolo: giochi di luce, visual e scenografie hanno accompagnato ogni brano, contribuendo a costruire un’esperienza immersiva e coerente con l’identità musicale del rapper.

Il risultato è stato uno spettacolo intenso e coinvolgente, capace di confermare il ruolo centrale di Ernia nella scena rap italiana contemporanea.

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