Erlend Øye & La Comitiva: guarda le foto e scopri la scaletta del concerto di Milano

Il cantautore norvegese Erlend Øye, membro fondatore dei Kings Of Convenience, si è esibito in una serata sold out al Santeria Toscana 31 di Milano insieme a La Comitiva, al secolo Stefano Ortisi, Luigi Orofino e Marco Castello. Øye ha conosciuto il trio nel 2012 quando si trasferì a Siracusa e dal 2018 hanno iniziato a lavorare fianco a fianco quasi per gioco, finendo per esibirsi in diverse parti del globo, dal Sud America all’Europa.

ERLEND ØYE & LA COMITIVA – La scaletta del concerto di Milano

Fence Me In

Peng Pong

Mornings & Afternoons

Upside Down

Altiplano

Matremonia Di Ruggiero

Price

Paradiso

Bologna

For The Time Being

Poor Leno

Amsterdam

Lockdown Blues

You And Only You

Spider

La Prima Estate