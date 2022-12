ERICA MOU: le foto del concerto al Cinema Auditorium Comunale di Locorotondo

Foto di Rossella Mele

Ieri, venerdì 23 dicembre, nell’Auditorium Comunale di Locorotondo, in collaborazione con Regione Puglia e Puglia Promozione, si è esibita Erica Mou. Classe 1990, la cantautrice pugliese vanta oltre seicento concerti in Italia e all’estero, importanti collaborazioni, esperienze a teatro, sei album in studio e il romanzo “Nel mare c’è la sete”. In scaletta, tra gli altri, i brani di “Nature”, ultimo progetto discografico uscito nel 2021. Nature è una parola che racconta l’essenziale, il futuro e la pluralità, con sfumature diverse: in italiano ci dice della varietà degli esseri e dell’essere. In inglese parla della bellezza dell’universo. In francese sottolinea la mancanza di artificio. In dialetto pugliese allude alla sessualità che produce vita. Nature è etimologicamente una parola dal latino: è un verbo al futuro, una nascita senza fine.

Clicca qui per vedere le foto di Erica Mou al Cinema Auditorium Comunale di Locorotondo ( o sfoglia la gallery qui sotto )