EMPIRE OF THE SUN: il debutto italiano tra sogno ed elettronica al Carroponte di Milano

Martedì 29 luglio 2025 il Carroponte di Milano si è trasformato in un portale sospeso tra realtà e immaginazione grazie agli Empire Of The Sun, il visionario duo australiano formato da Luke Steele e Nick Littlemore, che ha riportato in Europa – e per la prima volta in Italia – il proprio spettacolo iconico, a sei anni di distanza dall’ultimo tour mondiale.

Un viaggio multisensoriale

Conosciuti per le loro performance teatrali e le atmosfere cinematografiche, gli Empire Of The Sun hanno portato sul palco un universo sonoro e visivo senza eguali: costumi spettacolari, scenografie avveniristiche, luci ipnotiche e un suono potente che ha miscelato elettronica alternativa, pop futuristico e suggestioni oniriche.

Brani storici come “Walking on a Dream”, “We Are The People” e “Alive” hanno fatto cantare e ballare un pubblico entusiasta, mentre le nuove sonorità del disco “Ask That God” (pubblicato nel 2024 e già diventato un cult) hanno mostrato l’evoluzione artistica di una band che non smette mai di reinventarsi.

Un debutto storico per l’Italia

Nonostante una carriera costellata di successi internazionali – con oltre 5,5 milioni di album venduti e 7,6 miliardi di stream – questa è stata la prima volta degli Empire Of The Sun in Italia. L’attesa è stata ripagata con uno show denso di emozioni, in cui la dimensione live è stata potenziata da elementi teatrali e coreografie immersive, trasformando il concerto in una vera esperienza collettiva.

EMPIRE OF THE SUN – La scaletta del tour europeo

Changes

The Feeling You Get

Half Mast

Cherry Blossom

We Are the People

DNA

Television

Music On The Radio

Revolve

High and Low

Swordfish Hotkiss Night

Ask That God

Happy Like You / Wild World

Walking on a Dream

Encore:

Standing on the Shore

Alive