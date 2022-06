ELODIE: guarda le foto e scopri la scaletta del concerto al Circolo Magnolia.

Foto di Roberto Finizio

Tutto esaurito ieri sera al Circolo Magnolia di Segrate (MI) per l’iconica Elodie, trentaduenne romana, che dopo i successi al Festival di Sanremo, prima come partecipante e poi come co-conduttrice, ha portato per la prima volta sul palco i brani del suo ultimo album This Is Elodie, in attesa della prossima uscita anticipata dal singolo Vertigine, già disco di platino con quasi 30 milioni di stream totali.

Un Magnolia pieno come nelle grandi occasioni, forse una venue stretta per il successo raggiunto dalla statuaria cantante romana, che ha accolto con calore superiore al torrido giugno una Elodie con due look esagerati scelti per lei dallo stylist Lorenzo Posocco, che hanno messo in risalto la sensualità che accompagna la bellissima voce e presenza scenica della romana.

In attesa dell’uscita del prossimo album, anticipato dall’ultimo singolo Tribale, scritto da Federica Abbate e Jacopo Ettorre con la stessa Elodie, questa unica data estiva milanese ha visto sul palco anche l’ospitata di Rkomi, presente nel singolo La Coda Del Diavolo. Non solo il giovane rapper milanese però era presente alla festa di Elodie, ma si sono visti anche sotto palco le facce di Marco Mengoni e Marracash, molto legati alla cantante romana.

Clicca qui per vedere le foto del concerto di Elodie al Circolo Magnolia (o sfoglia la gallery qui sotto)

ELODIE: la scaletta del concerto di Milano

1. Intro / Bagno a mezzanotte

2. Guaranà

3. Andromeda

4. Vertigine

5. Fatica

6. American woman

7. Non è la fine

9. Niente canzoni d’amore

10. Interlude dj set

11. Tribale

12. Sing it back

13. Nero Bali

14. La coda del diavolo (ft. Rkomi)

15. Ciclone

16. Margarita

17. Bagno a mezzanotte remix

18. Tribale extended