ELENA ROSE a Milano: la regina del nuovo pop latino incanta i Magazzini Generali

Elena Rose, la cantautrice venezuelana già candidata ai Latin Grammy e nominata “Artista emergente” da Billboard, ieri sera, lunedì 20 luglio 2026, ha trasformato i Magazzini Generali di Milano nel tempio del nuovo pop urbano latino.
Dopo aver firmato successi planetari per pesi massimi del calibro di Selena Gomez, Bad Bunny, Rauw Alejandro e Jennifer Lopez, Elena Rose ha dimostrato al pubblico milanese perché la sua carriera solista – iniziata nel 2020 e arrivata oggi a oltre 8 milioni di ascoltatori mensili su Spotify – la rende una delle voci più originali e potenti della scena contemporanea.
A Milano, Elena Rose ha portato uno show intimo ma potentissimo, guidato da una presenza scenica magnetica e da una vocalità calda e versatile trascinata dai singoli “Sandunga” e “Bayamón”.
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