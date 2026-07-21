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ELENA ROSE a Milano: la regina del nuovo pop latino incanta i Magazzini Generali

ELENA ROSE: guarda le foto del concerto di Milano

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Elena Rose, la cantautrice venezuelana già candidata ai Latin Grammy e nominata “Artista emergente” da Billboard, ieri sera, lunedì 20 luglio 2026, ha trasformato i Magazzini Generali di Milano nel tempio del nuovo pop urbano latino.

Dopo aver firmato successi planetari per pesi massimi del calibro di Selena Gomez, Bad Bunny, Rauw Alejandro e Jennifer Lopez, Elena Rose ha dimostrato al pubblico milanese perché la sua carriera solista – iniziata nel 2020 e arrivata oggi a oltre 8 milioni di ascoltatori mensili su Spotify – la rende una delle voci più originali e potenti della scena contemporanea.

A Milano, Elena Rose ha portato uno show intimo ma potentissimo, guidato da una presenza scenica magnetica e da una vocalità calda e versatile trascinata dai singoli “Sandunga” e “Bayamón”.

[Il racconto del live tramite le nostro foto della serata, sfoglia la fotogallery]

Elena Rose

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"Il miglior modo di fare bene qualcosa è di amare quello che fai" Con questa frase raccolgo ciò che mi caratterizza: la passione. E ne sono piena. Con la fotografia ho un rapporto particolarmente stretto da che ho ricordi. Sarà per il fatto che amo osservare, sarà perchè una foto è eterna, i momenti invece sono attimi impercettibili e se li catturi cambi il loro stato nel tempo. E la musica? la musica è la costante. Dalla mattina appena sveglia alla sera prima di addormentarmi. La musica è lo sfondo della tua vita, la carica o la dolcezza, la rabbia o l'allegria. Il connubio di queste due cose è per me come sbagliare strada e incontrare un paradiso terreno, non sai dove stai andando ma sai che ti piacerà da morire.

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