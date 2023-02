ELECTRIC CALLBOY: guarda le foto e scopri la scaletta del concerto di Milano

Foto di Federico Buonanno

Dopo il sold out dello show dello scorso maggio, tornano gli ELECTRIC CALLBOY in concerto ieri sera all’Alcatraz di Milano per l’unica data del Tekkno Tour ’23.

Il gruppo musicale tedesco formatosi nel 2010, precedentemente conosciuti come Eskimo Callboy, hanno presentato il nuovo album “Tekkno“:

“Ci si sente così incredibilmente bene a presentare finalmente il nostro nuovo album ‘TEKKNO’ al mondo. L’album ha cominciato a prender forma in un tempo senza spettacoli dal vivo, abbiamo messo tutta la nostra passione, energia e pazzia in questo disco.”L’album contiene i singoli precedentemente pubblicati “We Got The Moves“, “Pump It” e “Spaceman” (in collaborazione con il rapper tedesco FiNCH) oltre a 7 nuovi brani inediti.

Clicca qui per vedere le foto di Electric Callboy in concerto a Milano (o sfoglia la gallery qui sotto).

ELECTRIC CALLBOY: la scaletta del concerto di Milano

Tekkno Train

MC Thunder II (Dancing Like a Ninja)

The Scene

Spaceman

Parasite

Supernova

Crystals

Arrow of Love

Hurrikan

Hypa Hypa

Fuckboi

Best Day

MC Thunder

Hate/Love

Neon

Encore

Pump It

Mindreader

We Got the Moves