EARL SWEATSHIRT ai Magazzini Generali: il rito meditativo del “3LWorldTour” conquista Milano

Foto di Giada Stanziano
Ieri sera, 3 febbraio 2026, i Magazzini Generali di Milano si sono trasformati in uno spazio sospeso, quasi sacro, per accogliere il ritorno in Italia di Earl Sweatshirt. L’ex enfant prodige della Odd Future, oggi artista trentenne e padre consapevole, ha portato sul palco il suo nuovo capitolo discografico: “Live Laugh Love” (LLL).
Ad aprire la serata è stato il rapper Sideshow, che con il suo stile crudo e diretto ha preparato il terreno per l’atmosfera densa e cerebrale che caratterizza il tour mondiale dell’artista californiano.
L’album “Live Laugh Love” è un’opera meditativa e profetica che Earl ha descritto come uno strumento di trasformazione. Durante il live, i pezzi del nuovo disco hanno rivelato la loro natura surrealista, lanciando il pubblico in una contemplazione del caos dell’esistenza.
EARL SWEATSHIRT – la scaletta del tour 2026
Riot!
gsw vs sac
FORGE
Static
2010
INFATUATION
Vin Skully (Earl Sweatshirt & The Alchemist song)
My Brother, the Wind (Earl Sweatshirt & The Alchemist song)
Sirius Blac (Earl Sweatshirt & The Alchemist song)
27 Braids (Earl Sweatshirt & The Alchemist song)
Red Water
The Bends
Truffle
Fire in the Hole
Molasses
Azucar
Eclipse
Word to the Truest
The Mint
Vision (Rapped Zelooperz verse)
Live
E. Coli (The Alchemist cover)
Shattered Dreams
Grief
exhaust
TOURMALINE