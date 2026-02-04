EARL SWEATSHIRT ai Magazzini Generali: il rito meditativo del “3LWorldTour” conquista Milano

Foto di Giada Stanziano

Ieri sera, 3 febbraio 2026, i Magazzini Generali di Milano si sono trasformati in uno spazio sospeso, quasi sacro, per accogliere il ritorno in Italia di Earl Sweatshirt. L’ex enfant prodige della Odd Future, oggi artista trentenne e padre consapevole, ha portato sul palco il suo nuovo capitolo discografico: “Live Laugh Love” (LLL).

Ad aprire la serata è stato il rapper Sideshow, che con il suo stile crudo e diretto ha preparato il terreno per l’atmosfera densa e cerebrale che caratterizza il tour mondiale dell’artista californiano.

L’album “Live Laugh Love” è un’opera meditativa e profetica che Earl ha descritto come uno strumento di trasformazione. Durante il live, i pezzi del nuovo disco hanno rivelato la loro natura surrealista, lanciando il pubblico in una contemplazione del caos dell’esistenza.

EARL SWEATSHIRT – la scaletta del tour 2026

Riot!

gsw vs sac

FORGE

Static

2010

INFATUATION

Vin Skully (Earl Sweatshirt & The Alchemist song)

My Brother, the Wind (Earl Sweatshirt & The Alchemist song)

Sirius Blac (Earl Sweatshirt & The Alchemist song)

27 Braids (Earl Sweatshirt & The Alchemist song)

Red Water

The Bends

Truffle

Fire in the Hole

Molasses

Azucar

Eclipse

Word to the Truest

The Mint

Vision (Rapped Zelooperz verse)

Live

E. Coli (The Alchemist cover)

Shattered Dreams

Grief

exhaust

TOURMALINE