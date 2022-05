EAGLES OF DEATH METAL + Dead Sara : le foto e la scaletta del concerto al Circolo Magnolia di Segrate

Foto di Andrea Ripamonti

Sono tornati in Italia gli Eagles of Death Metal insieme ad un band spalla di grandissimo impatto, i Dead Sara. Ieri sera al Circolo Magnolia a Segrate, cittadina alle porte Milano ( zona Aeroporto di Linate ) hanno tenuto un concerto dal vivo incredibile.

Clicca qui per vedere le foto dei Eagles of Death Metal + Dead Sara al Circolo Magnolia di Segrate ( Milano ) (o sfoglia la gallery qui sotto).

EAGLES OF DEATH METAL: la scaletta del concerto al Circolo Magnolia di Segrate

I Only Want You

Don’t Speak (I Came to Make a Bang!)

Anything ‘Cept the Truth

Complexity(Boots Electric cover)

Silverlake (K.S.O.F.M.)

Secret Plans

Cherry Cola

Flames Go Higher

Now I’m a Fool

I Want You So Hard (Boy’s Bad News)

Whorehoppin’ (Shit, Goddamn)

I Love You All the Time

Moonage Daydream (David Bowie cover)

BIS

I cant help falling in love with you

I Like to Move in the Night

Speaking in Tongues

DEAD SARA: la scaletta del concerto al Circolo Magnolia di Segrate

Heroes

L.A. City Slum

Mona Lisa

Mr. Mr.

All I Know Is That You Left Me for Dead

Weatherman

Freedom