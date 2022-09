DOPE LEMON: guarda le foto e scopri la scaletta del concerto alla Santeria Toscana 31 di Milano

Foto di Roberto Finizio

Dopo il successo di “Honey Bones”, il debutto instant-classic che ha collezionato oltre 100 milioni di stream, e lo psichedelico “Smooth Big Cat”, pubblicato il 12 luglio 2019, Dope Lemon, l’ater ego di Angus Stone, è arrivato per la prima volta in Italia con il nuovo “Rose Pink Cadillac“.

Il cantautore folk australiano, noto come parte del duo musicale Angus & Julia Stone insieme alla sorella Julia, è salito ieri sera sul palco della Santeria Toscana 31 di Milano in una unica e prima data nel nostro paese.

A seguito della sua ultra decennale carriera in società con la sorella, Angus nel 2016 ha deciso di mettersi anche in proprio, e sotto lo pseudonimo di Dope Lemon ha pubblicato tre album. Avrebbe dovuto arrivare nel giugno del 2021 nel nostro paese per presentare i primi due ma a seguito della situazione pandemica ci ha portato al termine di questa estate 2022 il suo terzo disco uscito ad inizio anno per BMG.

In apertura hanno suonato i NewDad, giovane band irlandese per la prima volta nel nostro paese.

Clicca qui per guardare le foto di Dope Lemon + NewDad in concerto alla Santeria Toscana 31 di Milano (o sfoglia la gallery qui sotto)

DOPE LEMON: la scaletta del concerto di Milano

Stonecutters

How Many Times

Marinade

Hey You

Salt & Pepper

God’s Machete

Fuck Things Up

Hey Man, Don’t Look at Me Like That

Coyote

Rose Pink Cadillac

Uptown Folks

Home Soon



Encore:

Kids Fallin’ in Love