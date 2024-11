DIRTY LOOPS: le foto e la scaletta del concerto ai Magazzini Generali di Milano

Foto di Giorgia De Dato

I Dirty Loops tornano a Milano e incantano il pubblico dei Magazzini Generali.

Il trio svedese – Jonah Nilsson alla voce e tastiere, Henrik Linder al basso e Aron Mellergård alla batteria – ha regalato una serata indimenticabile, fatta di virtuosismo musicale e un’energia travolgente. La connessione con il pubblico è stata evidente, con momenti di pura sintonia che hanno trasformato lo show in un’esperienza condivisa, oltre che musicale. Con arrangiamenti complessi, groove irresistibili e un sound che sfugge a ogni definizione, i Dirty Loops continuano a dimostrare perché sono una delle band più innovative e apprezzate del panorama internazionale.

Clicca qui per vedere le foto dei Dirty Loops a Milano (o sfoglia la gallery qui sotto).

DIRTY LOOPS: la scaletta del concerto ai Magazzini Generali di Milano

Run Away

Roller Coaster

Sayonara

Living For The City

Going On a Date

It Hurts

Just Dance

Turbo

Next To You

Coffee Break is Over

When The Time is Right

Circus

Follow The Light

Baby

Breakdown

Work Shit Out

Old Armando

Rock You

Hit Me