DINOSAUR JR. : le foto e la scaletta del concerto al Live Club di Trezzo

Foto di Andrea Ripamonti

Reduci dalla recente pubblicazione di “Sweep It Into Space”, i giganti dell’indie rock americano arrivano in Italia in formazione originale, con J Mascis alla chitarra e voce, Lou Barlow al basso e voce, Murph alla batteria.

Il disco originariamente previsto per il 2020, a causa dei ritardi dovuti alla pandemia, è uscito nella primavera dello scorso anno. Con “Sweep It Into Space” i Dinosaur Jr. danno spazio al loro inconfondibile sound, continuando ad espandere l’universo personale, senza mai perdere la propria anima.

L’album vede la presenza di Kurt Vile in veste di co-produttore, donando ancora più spessore alla già vivace vena melodica della band. Lou Barlow ci regala autentiche gemme dall’aria neo-60s, J Mascis ricama riff di chitarra ricordando a tutti il suo amore per gli Stooges, mentre Murph lavora dietro ai tamburi con la precisione di un metronomo.

Clicca qui per vedere le foto dei Dinosaur Jr. a Trezzo sull’Adda (o sfoglia la gallery qui sotto).

DINOSAUR JR. – la scaletta del concerto al Live Club di Trezzo

Thumb

I Ain’t

Garden

Little Fury Things

Out There

I Expect It Always

To Be Waiting

I Met the Stones

Been There All The Time

Kracked

Sludgefeast

Start Choppin

Feel The Pain

Mountain Man

Freak Scene

Gargoyle

BIS

Just Like Heaven ( cover The Cure )