DEAD POET SOCIETY + Ready the Prince: le foto e la scaletta del concerto al Legend Club di Milano

Foto di Nadia Camilleri

La band rock di Los Angeles DEAD POET SOCIETY è tornata in Europa con il “The Fission Tour”. L’unica data italiana si è tenuta ieri 20 febbraio 2024 al Legend Club di Milano.

Ad aprire la serata sono stati i Ready The Prince, band di Toronto.

I DEAD POET SOCIETY hanno pubblicato due nuovi singoli: “Running In Circles” e “HURT”, che hanno riscosso un grande successo di pubblico e critica. La band ha all’attivo oltre 72 milioni di riproduzioni sui siti di streaming, a conferma del loro crescente seguito a livello internazionale.

Il “The Fission Tour” è stata l’occasione per i fan italiani di vedere dal vivo la band californiana e di ascoltare i loro brani più famosi, tra cui “From the Dark”, “In My Bones” e “The World We Made”.

Clicca qui per vedere le foto dei Dead Poet Society + Ready the Prince a Milano (o sfoglia la gallery qui sotto).

DEAD POET SOCIETY – la scaletta del concerto di Milano

Hard to Be God

Running in Circles

I hope you hate me.

.AmericanBlood.

HURT

Animation

81 Tonnes

I Never Loved Myself Like I Loved You

.SALT.

Lo Air

.CoDA.

BIS

My Condition

.intoodeep.