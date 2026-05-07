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CREEPER al Q-HUB: il rituale di sangue e rock n’ roll travolge Milano

Creeper in concerto al Q-HUB di Milano foto di Giada Stanziano per www.rockon.it

Published

Creeper in concerto al Q-HUB di Milano Maggio 2026
Creeper in concerto al Q-HUB di Milano foto di Giada Stanziano per www.rockon.it

Dimenticate la realtà, ieri sera il Q-HUB di Milano è stato risucchiato in un incubo al neon degli anni ’80.

I Creeper, la band che più di ogni altra oggi incarna la decadenza goth e l’eccesso teatrale, sono tornati in Italia per un unico, esclusivo show targato Hellfire Booking Agency, trasformando via Mecenate nel set di un horror movie intriso di sangue e glamour diabolico.

Dopo aver aperto per gli Ice Nine Kills solo pochi mesi fa, la band guidata dal carismatico Will Ghould è tornata da headliner per celebrare l’universo narrativo di Sanguivore e del suo nuovissimo sequel, “Sanguivore II: Mistress of Death”.

Se il primo capitolo ci aveva introdotto a una tragedia vampiresca, il nuovo lavoro (prodotto nuovamente da Tom Dalgety, già dietro il suono di Ghost e Rammstein) ci trascina nel cuore della “Satanic Panic”.

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