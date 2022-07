CORY WONG feat DAVE KOZ: le foto e la scaletta del concerto al Circolo Magnolia di Milano

Foto di Rossella Mele

Se la parola rivelazione avesse un volto, probabilmente sarebbe quello di Cory Wong che da vero Guitar Hero qual è è diventato uno dei musicisti, compositori, arrangiatori più sconvolgenti del notro panorama.

Direttamente dai Vulfpeck il vostro nuovo eroe, accompagnato da Dave Koz al sax e una squadra intera di punte di diamante.

Ispirato dalle band Red Hot Chili Peppers e Primus, Cory Wrong ha imparato a suonare il basso e la chitarra in tenera età, dopo aver preso lezioni di pianoforte. Il musicista, cantautore, arrangiatore e produttore originario di Minneapolis, la città di Prince, si è sempre imposto come motivatore attraverso la sua musica, come Tony Robbins.Cory Wong ha partecipato a programmi televisivi come The Voice e ha accompagnato sul palco Questlove, The Blind Boys of Alabama, Bootsy Collins, Blake Shelton, Vulfpeck, Fearless Flyers e Jon Batiste.

Nato a New York ma cresciuto a Minneapolis, Cory fin dagli esordi si è posizionato con la sua musica come un motivatore, al pari di Tony Robbins. La magia avvolgente che esce dalla sua chitarra, la sua perizia tecnica, la sua ilarità e la luce che porta sul palco, lo hanno reso un ricercato musicista e allo stesso tempo un grande solista.

Agli albori della sua carriera ha prestato il suo talento a programmi televisivi come The Voice. Dopo una jam improvvisata in uno degli incontri settimanali in cui Prince si esibiva, l’incontro con i Vulfpeck che l’hanno voluto nella loro band. Un grande collaborazione che li ha portati ad intitolare uno dei loro brani strumentali più famoso “Cory Wong”, per rendergli omaggio.Il suo debutto da solista avviene nel 2017 con l’eclettico Cory Wong and the Green Screen Band. Nel 2019 pubblica Motivational Music for the Syncopated Soul. Cory continua a portare la sua luce su ogni palco in cui si esibisce con i Vulfpeck, dal Red Rocks Amphitheatre al Madison Square Garden, e per questo rimarrà pietra miliare dei leggendari concerti con loro.

