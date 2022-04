COEZ: guarda le foto e scopri la scaletta del concerto all’Alcatraz di Milano

Foto di Roberto Finizio

E’ stata una lunga attesa ma finalmente il Volare Tour (prodotto da Vivo Concerti) ha preso il via con già 14 sold out previsti sulle venti date in programma.

Un grande ritorno per Coez che è partito da Milano per il suo viaggio nella penisola, registrando due tutto esaurito, prima ai Magazzini Generali poi ieri sera all’Alcatraz.

Il tour prevede infatti due venue differenti per tappa, un club piccolo e un club grande, sia per toccare anche i palchi dove il cantautore si è esibito agli inizi della sua carriera, sia per avere una tournèe più estesa nel tempo, così da permettere ai lavoratori dello spettacolo di poter tornare a lavorare con più continuità dopo due anni di pausa.

Durante il live coesistono e si fondono le due anime di Coez, con brani come “Wu-Tang”, “Ol’ Dirty” e “Faccia da rapina”, su cui saltare e lasciarsi trasportare, ma anche con tracce più malinconiche e intime come “Come nelle canzoni”, “Occhi rossi” e “Flow Easy”. Non mancano i pezzi ormai evergreen del cantautore, “È sempre bello”, “Le luci delle città” e “La musica non c’è”, che tanto sono amati dal pubblico.

Queste le prossime date del tour:

13 aprile New Age Roncade (TV) SOLD OUT

14 aprile Gran Teatro Morato Brescia

15 aprile Gran Teatro Geox Padova

19 aprile Planet Roma SOLD OUT

20 aprile Atlantico Roma SOLD OUT

21 aprile Atlantico Roma



Sul sito Vivo Concerti le altre date ed i biglietti disponibili per il tour che proseguirà fino a metà maggio https://www.vivoconcerti.com/artisti/coez

Clicca qui per vedere le foto del concerto di Coez a Milano (o sfoglia la gallery qui sotto)

COEZ: la scaletta del concerto di Milano:

Wu Tang

Fra le Nuvole

Flow Easy

Le Luci Della Città

Ol’Dirty

Occhiali Scuri

Sesso e Droga

Jet

Come Nelle Canzoni

Cerchi Con Il Fumo

Crack

Faccio Un Casino

Bomba A Mano

Occhi Rossi

E Yo Mamma

Margherita

Domenica

Niente Che Non Va

Le Parole Più Grandi

Ali Sporche

Lontana Da Me

Siamo Morti Insieme

E’ Sempre Bello

La Musica Non C’è

Faccia Da Rapina