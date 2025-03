Che significa entrare nella Walkerworld di Alan Walker al Forum di Assago

Articolo di Philip Grasselli | Foto di Martina Fiore

Vedere l’Unipol Forum di Assago trasformarsi in un’enorme arena che accoglie musica elettronica – di quella che spinge – è sempre qualcosa di gratificante. Alan Walker, tra i nomi più celebri della scena EDM internazionale degli ultimi anni, ha portato il suo Walkerworld Tour in Italia per un’unica e imperdibile data.

Un cammino iniziato nel 2023, con il suo primo Walkerworld, un compendio di dieci brani con contaminazioni tropical e world, e che prosegue proprio con l’uscita del suo “2.0”. Con altri sette brani, vede una serie di collaborazioni tra cui Joe Jonas e Julia Michaels, Ira Wroldsen e tanti altri.

Alan Walker in concerto all’Unipol Forum di Milano foto di Martina Fiore per www.rockon.it

Il DJ set al Forum di Assago

Alle 21:00 in punto, il buio, come al solito, avvolge l’Unipol Forum di Assago e un boato accoglie l’apparizione dell’iconico logo di Alan Walker – le iniziali AW – sugli schermi. Il pubblico, in un mix di adrenalina e pura eccitazione, comincia a scandire il nome dell’artista, finché, tra un gioco di luci stroboscopiche e il battito incalzante della musica, Walker appare sul palco. Quest’ultimo è semplice e tipico da DJ set, con il DJ al centro di un caleidoscopio di ledwall, luci e laser.

Alan Walker, avvolto dalla sua immancabile felpa con cappuccio e la maschera nera, ormai suo marchio di fabbrica, dà il via a uno show in cui ritmo e spettacolo si fondono in un perfetto equilibrio. A tutto volume “Welcome to Walkerworld”, un inizio solenne, che apre anche il primo “Walkerworld”, un tuffo nella sua mente da produttore.

Il mix del mix

Da qui la scaletta della serata alterna i grandi classici e le produzioni più recenti, dimostrando ancora una volta la versatilità e l’evoluzione musicale dell’artista. Brani come “Faded”, “Alone” e “The Spectre” fanno esplodere il pubblico in un coro unanime, mentre pezzi più recenti come “Better Off (Alone, Pt. III)” e “Hero” aggiungono un tocco di novità a una performance già di per sé potente, ma col gusto retrò (Alice Deejay ringrazia sempre per le numerose versioni di “Better Off Alone”, oramai uscito venticinque anni fa).

Alan Walker in concerto all’Unipol Forum di Milano foto di Martina Fiore per www.rockon.it

Il tutto è impreziosito da drop poderosi e remix esclusivi, studiati appositamente per rendere il live un’esperienza unica. In più, la presenza fisica di alcuni cantanti in feature, come Anne Gudrun o Robin Packalen, è fondamentale per dare respiro al set.

L’immancabile tributo ad Avicii

Ovviamente non può mancare il tributo ad Avicii. Nella mia testa frulla la serie TV su Netflix (che consiglio tantissimo di vedere), sull’ascesa e, purtroppo, il destino che il DJ svedese ha avuto nell’oramai lontano 2018. Ogni volta che parte “Levels” è un groppone in gola. Ogni DJ che ha vissuto gli anni Dieci di questo millennio non può non tributare almeno un campione o un minuto del proprio set a Tim Bergling.

Non sono mancati momenti di pura magia, come quando l’intera arena si illumina con le oltre ottomila torce degli smartphone durante l’esecuzione di “Sing Me to Sleep”. Ed ecco connessione totale tra l’artista e il pubblico, diventato oramai cliché del momento di pura intimità.

Alan Walker in concerto all’Unipol Forum di Milano foto di Martina Fiore per www.rockon.it

Grazie Milano Il grande messaggio finale impressionato sul ledwall, con il logo di Alan Walker

Insomma, ce n’è per tutti I colori, letteralmente. Un DJ set godibile, classico, con quel sapore di festival estivo (nonostante facesse un freddo becco). Anche se, finora, a livello di visuals il set di Kygo è spanne sopra. Provare per credere!

Clicca qui per vedere le foto di Alan Walker all’Unipol Forum di Assago (o scorri la gallery qui sotto).

ALAN WALKER – La scaletta del concerto all’Unipol Forum di Assago (MI)

Welcome to Walkerworld

Move Your Body

Incommunicado

The Drum

Ignite

Alone, Pt. II

Forever Young

Welcome to the Lonely Club

Diamond Heart

Barcelona

Lonely

Avalon

Alone

Heading Home

Tired

Hero

Sing Me to Sleep

Hymn for the Weekend

Darkside

Thick of It All

Who I Am

Yesterday

Dust

Play

Legends Never Die

Give Me Everything

Force

Sky

Don’t You Hold Me Down

All Falls Down

Better Off (Alone, Pt. III)

Man on the Moon

Last Song

Lily

On My Way

Levels

Faded