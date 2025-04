CENTRAL CEE: le foto e la scaletta del concerto al Fabrique di Milano

Foto di Andrea Ripamonti

La star britannica del rap Central Cee è arrivata in Italia con un unico appuntamento il 10 aprile 2025 al Fabrique di Milano con l’unica data italiana del Central Cee: Can’t Rush Greatness Tour.

Il nuovo album

È uscito venerdì 24 gennaio 2025 il suo attesissimo album di debutto “CAN’T RUSH GREATNESS” (disponibile qui in cd e vinile oltre che digitale), anticipato dal singolo “GBP” in collaborazione con il rapper americano 21 SAVAGE.

Registrato in più parti del mondo nel corso dell’ultimo anno, “CAN’T RUSH GREATNESS” vanta la collaborazione con numerosi beatmaker, compreso il suo collaboratore di lunga data Dave, e segna un passo fondamentale nella carriera del rapper britannico.

L’album arriva infatti dopo i suoi due precedenti mixtape, “Wild West” e “23” e i brani “Doja”, “Band 4 Band” e “Obsessed With You”, che hanno dominato le classifiche e le piattaforme di streaming di tutto il mondo. Il 2024 è stato un anno straordinario per Central Cee, che si è affermato con forza sulla scena musicale, e “CAN’T RUSH GREATNESS” arriva alla fine di un anno eccezionale per il giovane artista britannico. Il singolo “BAND4BAND” in collaborazione con Lil Baby è stato uno dei brani rap più ascoltati dell’anno a livello globale, permettendo a Central Cee di raggiungere un traguardo storico negli Stati Uniti: è stato il singolo rap britannico posizionatosi più in alto nella Hot 100, e il primo a conquistare il vertice delle classifiche radiofoniche Urban e Rhythmic. È anche il brano rap più venduto nel Regno Unito nel 2024, con 390milioni di stream globali. Il successo di Central Cee è inarrestabile, così come dimostra il suo brano “Sprinter”, la traccia più ascoltata su Spotify UK del 2023 e l’unico brano rap di un artista britannico a mantenere la prima posizione per 10 settimane consecutive. Central Cee è inoltre il primo rapper britannico a superare i 2 miliardi di stream su Spotify. Poi dopo il successo virale del suo merch SYNA e le collaborazioni con colossi internazionali come Nike e Trapstar, Central Cee continua a superare i confini sia musicalmente e sia culturalmente.

In “GBP”, CENTRAL CEE e 21 SAVAGE si alternano scambiandosi versi taglienti e fondendo perfettamente la cultura rap britannica e quella americana. Su un sample vocale ipnotico e una potente base, CENTRAL CEE attinge dall’energia implacabile di 21 SAVAGE per riflettere sul proprio percorso, dalle sue umili origini alla fama internazionale raggiunta, rimanendo comunque ancorato alla realtà della vita di strada e al tema della lotta generazionale.

CENTRAL CEE: la setlist del concerto di Milano