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CAVETOWN + Dreamer Isioma: le foto e la scaletta del concerto ai Magazzini Generali di Milano

Cavetown in concerto ai Magazzini Generali di Milano. Guarda le foto e scopri la scaletta del live show.

Published

Cavetown in concerto ai Magazzini Generali Marzo 2026
Cavetown in concerto ai Magazzini Generali di Milano foto di Andrea Ripamonti per www.rockon.it

Foto di Andrea Ripamonti

Robin Skinner, meglio conosciuto come Cavetown, è diventato negli ultimi anni una voce imprescindibile per un’intera generazione di ascoltatori.

Con il suo stile unico, sospeso tra intimità lo-fi e indie rock luminoso, l’artista di Cambridge ha collezionato miliardi di stream in tutto il mondo, conquistato 6 dischi di platino e ottenuto riconoscimenti da testate internazionali come The New York Times, Rolling Stone e Billboard.

Il suo percorso live lo ha visto passare dai piccoli club sold-out a tournée globali insieme a AJR e Pierce The Veil, fino ai palchi principali di festival iconici come Glastonbury, Lollapalooza, Corona Capital e Primavera Sound.

I suoi brani sono diventati rifugi emotivi per milioni di fan, che li hanno stretti a sé come oggetti di conforto, crescendo insieme a quelle melodie capaci di accogliere e rassicurare.

«Voglio che i fan entrino con me in questa nuova era e non la sentano come qualcosa riservato ai ragazzi. Io non sono più un ragazzino. Voglio che sembri un cammino che stiamo facendo insieme», racconta Skinner.

Anche dal punto di vista vocale, Robin mostra un coraggio rinnovato: «Volevo sembrare più audace. E volevo impressionare le persone con la mia voce, far dire: “wow, ha davvero una gran voce.”»

Clicca qui per vedere le foto di Cavetown a Milano o sfoglia la gallery qui sotto

Cavetown

CAVETOWN: la scaletta del concerto di Milano

  1. Skip
  2. Cryptid
  3. Sweet Tooth
  4. Rainbow Gal
  5. Tarmac
  6. worm food
  7. Baby Spoon
  8. Running With Scissors
  9. wasabi
  10. Green
  11. Juliet
  12. NPC
  13. Reaper
  14. Straight Through My Head (DO IT!!!)
  15. let them know they’re on your mind
  16. Sailboat
  17. First Time
  18. Boys Will Be Bugs

BIS

  1. Home
  2. Devil Town
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