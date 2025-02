CAPO PLAZA: le foto e la scaletta del concerto di Milano

Foto di Marco Arici

La sera del 1 febbraio 2025 sarà stata per molti una serata come le altre, ma lo stesso non si può dire per il rapper Capo Plaza, al suo primo Unipol Forum (pieno a tappo) a distanza di sette anni dall’esordio del suo primo album ufficiale.

Sono le 21:15 quando Capo Plaza, pseudonimo di Luca D’Orso, fa il suo esordio sul palco sulle note della sua hit storica “Giovani Fuoriclasse” mandando fuori di testa gli undici mila fan presenti nella venue.

Il palco è ridotto all’essenziale, un gigantesco ledwall verticale e una larga passerella che si allunga in mezzo alla folla, circondata da led e con Co2, fiamme e scintille a fare da contorno per tutte le due ore di show.

La serata nella più importante arena d’Italia ha rappresentato un punto fermo nella carriera del rapper di Salerno, a sancire il suo successo dopo tre album e una carriera brillante nella scena rap italiana, una data iconica con una setlist di 39 canzoni e tanti ospiti sul palco, tra i quali Villabanks, Emis Kill, Noyz Narcos, Rhove, Artie5Ive, Tony Effe, Drefgold, Tedua e Lazza.



Dopo la data milanese Capo Plaza terrà un altro concerto nella capitale, il 4 febbraio, biglietti ancora disponibili QUI.

Clicca qui per guardare tutte le foto di Capo Plaza in concerto a Milano (o sfoglia la gallery qui sotto)

CAPO PLAZA: la scaletta del concerto di Milano



Giovane Fuoriclasse

Allenamento 1

Allenamento 2

Allenamento 3

Allenamento 4

Uno Squillo

20

Non Cambierò Mai

Pasticche

Pookie

Goyard

Acqua Passata

Lo So Che

Serio

Look Back At It

Nitida

Borse Hermes

Ne Valsa La Pena

Ghetto Chic

Street Advisor

Ale

Moon

La Cassa

Nella Trap

Nuovo Inizio

Fino All’Alba

Sottovuoto

Tesla

Street

Forte e Chiaro

Non Fare Così

Soldi Arrotolati

Vetri Neri

Polvere

Ancora Qua

Alyx

Honey

Capri Sun

Giovane Fuoriclasse