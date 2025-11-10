CA7RIEL E PACO AMOROSO a Milano, non parliamo di supernove

Articolo di Barbara Terrone e Marzia Picciano | Foto di Alessia Belotti



Dall’Argentina con furore. Potremmo banalizzare, ma neanche tanto. Perchè altrimenti non riusciamo a descrivere l’esperienza della prima data italiana di Ca7riel & Paco Amoroso, duo dell’extra-vaganza di Buenos Aires che appunto ieri sono approdati in un Fabrique stracolmo (sold out) di una domenica milanese che potrebbe essere come tante, per la data finale del Papota Tour 2025.

Siamo andati a vederli perchè volevamo capire, da brave analiste della contemporaneità e di tutto quello che fa hype (almeno a Milano abbiamo questo), cosa c’è di vero, cosa sono davvero Catriel e Ulises Guerriero, a parte forse il più virale dei Tiny Desk Concert pubblicati quest’anno su NPR Music, dove hanno eseguito brani tratti dal loro album di debutto, Baño María, insieme ad altri brani originali.

Ca7riel & Paco Amoroso in concerto al Fabrique di Milano foto di Alessia Belotti per www.rockon.it

Perchè in quel Tiny Desk ci chiedevamo: cosa sto vedendo, e perchè ci fa impazzire? Al bancone della libreria di NPR in realtà ne abbiamo visti parecchi di soggetti incredibili (anche i Turnstile in stage diving al sapore di Testo Unico Sulla Sicurezza del Lavoro, per quanto il mio cuore sia sempre e per sempre con l’esibizione di The Moon di Cat Power), eppure loro ci hanno sconvolto, ci hanno fatto dire “ma questa roba qui da dove esce?”.

Ora provate a immaginarlo su un palco decisamente più grande, quello del Fabrique (con le sue immancabili colonne laterali, si), un pubblico eterogeneo (in cui la quota argentina spicca visibilmente) ma soprattutto iper-eccitato, pronto ancor prima dell’inizio del live ad arringare lui, inteso come entità unica e massa, i due beniamini di quel genere che oggi più che mai sta riemergendo nella mente delle persone – ah si, è il genere della musica suonata, che sarà mai di nuovo?

Perchè insieme a Catriel e Paco in jeans, pelle e occhialoni (e a un certo punto seduti al centro su due sgabelli girevoli, una visione a metà tra una live di Twitch, SNL e The Office, da cui hanno persino fatto un assolo di basso) ad “ammarpionare” sul palco c’era un esercito di gente e fiati a suonare (si, un sacco di trombe) che è poi quel che serve per rendere chiaramente cosa fanno i due in termini di musica concreta: trap latina, funk new-jazz, hip hop e industrial, swing e reggateon. Il tutto condito da bagni di folla, uno alla volta, ovvio.

Ca7riel & Paco Amoroso in concerto al Fabrique di Milano foto di Alessia Belotti per www.rockon.it

Del resto non è che i due non abbiano mai toccato uno strumento. Catriel Guerriero, ha iniziato la sua carriera musicale come chitarrista, ispirato dal padre. Ha quindi studiato alla Juan Pedro Esnaola School of Music e ha lavorato in una varietà di generi, dal rock alla trap. Anche Ulises ha una solida formazione musicale, avendo studiato violino dall’età di sei anni, virando sull’hip-hop e sulla musica urban. E stiamo parlando di due che hanno aperto tutto il tour in Sud America di Kendrick Lamar, insomma.

Andando al cuore del live, che dire. No, qualcosa c’è da dire, oltre al fatto che i nostri sono riusciti a colpire nel segno delle attese dei loro fan e anche delle nostre, facendoci andare a casa con un bel sorriso in faccia e soprattutto l’idea di aver visto della musica che ci fa divertire nell’ascoltarla suonata dal vivo, cosa che dovremmo fare in generale di più.

Sul palco oltre a tutto questo e a un primo piano sovraesposto come sfondo dei due nelle loro migliori smorfie, alla faccia dell’ironia feroce che spesso pervade i testi di Baño María, c’era un terzo convitato di pietra, ovvero il sesso. Che è quello che i due lasciano intuire, è la loro piccola magia, e va oltre il bacio a fine show, oltre le ballad come Pirlo (perchè c’è del romanticismo vero nel dire che senza la nostra metà siamo come l’Italia senza Pirlo, lo capisce pure uno che non sa cos’è un fuorigioco).

Ca7riel & Paco Amoroso in concerto al Fabrique di Milano foto di Alessia Belotti per www.rockon.it

Sarà che alla fine nel mashup di tutti i loro pezzi (cantati assieme, cantati in assolo, su musica registrata o meno) c’erano anche tanti rimandi a citazioni artistiche e tributi a mostr sacri che hanno saputo muoverci qualcosa dentro, dai Queen a Michael Jackson, tutto l’emisfero reggae – per non parlare dell’anima hardcore di Catriel, vero elemento da non sottovalutare (del resto, i due, uniti dall’infanzia, avevano già tentato la via del prog rock con la band Astor, a conferma della loro poliedricità).

No, quindi, nessun fenomeno da supernova dei media, i due sono qui per restare e per mostrare che esiste della musica anche dove noi vediamo qualcosa che ci fa strabuzzare gli occhi, anzi c’è anche di piu. E lo confermano le molteplici collaborazioni a cui sono stati chiamati, non da ultimo il feat con Fred Again… che nella sua folle corsa creativa ha incrociato anche gli argentini e li ha inglobati in una piccola bomba che è esplosa alla fine del live, in anteprima live tra l’alto, durante uno stage diving di Catriel e anche qui scene alla Testo Unico Sulla Sicurezza del Lavoro, ma che bello è stato?

