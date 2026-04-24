BULL BRIGADE + Plakkaggio + The Billows : le foto e la scaletta del concerto ai Magazzini Generali di Milano

Foto di Giorgia De Dato

I Bull Brigade sono saliti sul palco dei Magazzini Generali il 24 aprile per l’ultima data del tour italiano, chiudendo il percorso live con una serata all’insegna dell’energia punk.

Ad aprire il concerto i Plakkaggio e The Billows, prima dell’arrivo sul palco della band torinese.

Il live dei Bull Brigade, guidati dalla voce di Eugenio Borra, insieme a Diego Cecchetto e Alessio Serena alle chitarre, Stefano Gnani al basso e Marco Bertasi alla batteria, ha attraversato i diversi momenti della loro discografia, con una setlist in buona parte incentrata sul nuovo album Perché Non Si Sa Mai, affiancata da brani più storici. Un set diretto, costruito su sonorità che uniscono street punk, hardcore e rock, mantenendo al centro una scrittura immediata e riconoscibile.

Attivi dal 2006, i Bull Brigade continuano a rappresentare una delle realtà più solide della scena punk rock italiana, portando dal vivo un’identità coerente fatta di energia e testi diretti. La data milanese segna la chiusura del tour nei club, confermando ancora una volta la dimensione live come elemento centrale del progetto.

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BULL BRIGADE – La scaletta del concerto ai Magazzini Generali di Milano