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BULL BRIGADE + Plakkaggio + The Billows : le foto e la scaletta del concerto ai Magazzini Generali di Milano

Bull Brigade in concerto ai Magazzini Generali di Milano, guarda le foto e leggi la scaletta. In apertura Plakkaggio e The Billows.

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Bull Brigade in concerto ai Magazzini Generali di Milano, foto di Giorgia De Dato per www.rockon.it

Foto di Giorgia De Dato

I Bull Brigade sono saliti sul palco dei Magazzini Generali il 24 aprile per l’ultima data del tour italiano, chiudendo il percorso live con una serata all’insegna dell’energia punk.

Ad aprire il concerto i Plakkaggio e The Billows, prima dell’arrivo sul palco della band torinese.

Il live dei Bull Brigade, guidati dalla voce di Eugenio Borra, insieme a Diego Cecchetto e Alessio Serena alle chitarre, Stefano Gnani al basso e Marco Bertasi alla batteria, ha attraversato i diversi momenti della loro discografia, con una setlist in buona parte incentrata sul nuovo album Perché Non Si Sa Mai, affiancata da brani più storici. Un set diretto, costruito su sonorità che uniscono street punk, hardcore e rock, mantenendo al centro una scrittura immediata e riconoscibile.

Attivi dal 2006, i Bull Brigade continuano a rappresentare una delle realtà più solide della scena punk rock italiana, portando dal vivo un’identità coerente fatta di energia e testi diretti. La data milanese segna la chiusura del tour nei club, confermando ancora una volta la dimensione live come elemento centrale del progetto.

Clicca qui per vedere le foto dei Bull Brigade in concerto a Milano (o sfoglia la gallery qui sotto).

Bull Brigade

BULL BRIGADE – La scaletta del concerto ai Magazzini Generali di Milano

  1. Primo sguardo
  2. My Friend
  3. Sopra i muri
  4. Mai confonderla
  5. Quaranta
  6. Prendere fuoco
  7. Il quindicesimo inverno
  8. Lividi
  9. Senza spine
  10. Strade smarrite
  11. Boots
  12. Ragazza come noi
  13. Partirò per te
  14. Cuori stanchi
  15. Il fuoco non si è spento
  16. Farewell

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