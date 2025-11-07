BRUCHERÒ NEI PASCOLI: le foto e la scaletta del concerto al Circolo Magnolia di Milano

Ieri sera Milano ha ospitato un evento che resterà impresso: al Circolo Magnolia la formazione Brucherò nei Pascoli ha portato sul palco un concerto che non si è limitato all’intrattenimento, ma è diventato un’occasione di riflessione e partecipazione.

Ad aprire la serata è stato il collettivo Allegro Moderato, realtà milanese che unisce musicisti con fragilità psico-fisiche e professionisti, offrendo così non solo un numero di apertura ma un vero e proprio invito all’ascolto e all’inclusione.

Quando i Brucherò sono saliti sul palco, l’atmosfera ha cambiato tono: la band ha alternato momenti intensi a pause cariche di tensione, coinvolgendo il pubblico non solo come spettatore ma come parte attiva. Il cuore del concerto è stato la presentazione del loro ultimo lavoro in studio, l’album Umana, pubblicato il 24 ottobre 2025 dall’etichetta Woodworm Publishing Srl.

Questo nuovo progetto discografico si concentra sull’umanità contemporanea con tutte le sue imperfezioni: vite segnate, relazioni spezzate, dipendenze, marginalità e speranza che resiste.

Sul palco, i brani dell’album hanno preso vita in modo potentissimo: momenti di forte impatto sonoro e sezioni più raccolte si sono alternate per rendere evidente il viaggio emotivo che la band propone.

Una nota significativa è arrivata dalla collaborazione con Allegro Moderato all’interno dell’album — un gesto che conferma come il progetto dei Brucherò nei pascoli non sia solo sonoro, ma anche sociale e comunitario.

La serata ha riservato anche un momenti speciali con la presenza di Giorgia Pietribiasi (in arte Lamante) e Glitter Boy, saliti sul palco come ospiti per due brani che hanno ulteriormente acceso il pubblico e sottolineato la dimensione collettiva e aperta del progetto.

La serata ha lasciato la sensazione che, in un contesto come quello milanese, esista ancora spazio per una musica che osa interrogare, che invita all’introspezione e alla condivisione più che al solo divertimento.

Clicca qui per vedere le foto dei Brucherò nei Pascoli al Circolo Magnolia di Milano (o sfoglia la gallery qui sotto).

Brucherò nei Pascoli: la scaletta del concerto a Milano

TVB

Andrea

Sale

Glitter

Due passi insieme

Manila

Africa

Rosticceria

Tua da far paura

Serafino

Umana

Cracco

Bar Adriana

Immenso

Morale

Piccoli fuochi

Ghicci Ghicci



