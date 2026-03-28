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BRIGITTE CALLS ME BABY + Caledune: le foto e la scaletta del concerto al Circolo Magnolia di Milano

Brigitte Calls Me Baby in concerto al Circolo Magnolia di Milano. Guarda le foto e scopri la scaletta del live show.

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Brigitte Calls Me Baby in concerto al Circolo Magnolia di Milano Marzo 2026
Brigitte Calls Me Baby in concerto al Circolo Magnolia di Milano foto di Andrea Ripamonti per www.rockon.it

Foto di Andrea Ripamonti

I Brigitte Calls Me Baby sono arrivati in Italia con un unico appuntamento sabato 28 Marzo 2026 al Circolo Magnolia di Milano. La musica dei Brigitte Calls Me Baby è un elegante viaggio nel tempo e un’esplorazione ravvicinata delle nostre nevrosi moderne. La band di Chicago abbraccia ingegnosamente generi ed epoche diverse, fondendo il romanticismo sfarzoso del pop della metà del secolo con l’energia frenetica e l’intensità tagliente dell’indie rock dei primi anni del millennio. Concentrandosi sulla voce ipnotica e suadente di Wes Leavins, il risultato è una rara convergenza di raffinatezza, stile e sincerità senza compromessi.

Come dimostra il loro EP di debutto This House Is Made Of Corners, un progetto di cinque brani realizzato con il produttore Dave Cobb, vincitore di nove Grammy Award. I Brigitte Calls Me Baby possiedono una musicalità singolare, influenzata dall’educazione eclettica di Wes Leavins. Originario della città di Port Arthur, nel sud-est del Texas, è cresciuto ascoltando i dischi di Roy Orbison a casa dei nonni, mentre i suoi genitori gli facevano ascoltare band new wave come The Cars e i suoi amici lo avvicinavano ai Radiohead e agli Strokes. All’età di 13 anni, Leavins ha iniziato a suonare la chitarra e a scrivere canzoni, scoprendo rapidamente il suo stile vocale distintivo. “All’inizio non mi piaceva il modo in cui cantavo e non potevo farci nulla, ma crescendo ho iniziato ad apprezzarlo di più”, rivela.

Dopo aver firmato un contratto con la ATO Records in seguito a un’esibizione molto apprezzata al SXSW 2023, con il loro album di debutto uscita nel 2024, i Brigitte Calls Me Baby rimangono intenzionati a trovare un equilibrio tra raffinata maestria musicale e assoluta devozione alla verità emotiva.

Clicca qui per vedere le foto dei Brigitte Calls Me Baby a Milano o sfoglia la gallery qui sotto

Brigitte Calls Me Baby

BRIGITTE CALLS ME BABY: la scaletta del concerto di Milano

  1. Truth is Stranger Than Fiction
  2. Pink Palace
  3. I Wanna Die in the Suburbs
  4. These Acts
  5. Too Easy
  6. I Danced With Another Love in My Dream
  7. Palm of Your Hand
  8. The Pit
  9. The Early Days of Love
  10. Eddie My Love
  11. I Can Take the Sun Out of the Sky
  12. We Were Never Alive
  13. Slumber Party
  14. Impressively Average

BIS

  1. The Future Is Our Way Out
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