BODEGA: guarda le foto e scopri la scaletta del concerto al Circolo Magnolia di Segrate Milano

Foto di Roberto Finizio

A tre anni dall’ultimo ed acclamato “Shiny New Model”, la band art-rock di Brooklyn, i Bodega sono arrivati per la prima volta in Italia con il nuovo album in studio, “Broken Equipment” uscito l’11 marzo 2022 via What’s Your Rupture Records.

Ben Hozie (voce e chitarra) Nikki Belfiglio (voce) Tai Lee (batteria) Adam See (basso) e Dan Ryan (chitarra) sono arrivati nel nostro paese con un minitour che li ha portati sul palco del Circolo Della Musica di Rivoli, del Lumiere di Pisa, del Circolo Magnolia di Segrate MI e del Covo Club di Bologna, con quattro show esplosivi del quintetto newyorkese ed il loro sound ispirato a Sonic Youth, Pixies, Parquet Courts, Iceage e Royal Headache.

Clicca qui per vedere le foto dei Bodega in concerto al Circolo Magnolia di Segrate Milano (o sfoglia la gallery qui sotto)

BODEGA: La setlist del concerto al Circolo Magnolia di Segrate Milano

Margot

How Did This Happen?!

Statuette on the Console

How Can I Help Ya?

Top Hat No Rabbit

Gyrate

Domesticated Animal

Bookmarks

Network

Can’t Knock the Hustle

Warhol

Tarkovski

NYC (Disambiguation)

Thrown

Territorial Call of the Female

Doers

Shiny New Model

Memorize w/ yr Heart

Name Escape

No Blade of Grass

Jack in Titanic

I Am Not a Cinephile

Charlie



Encore:

Truth Is Not Punishment