BLACK SEA DAHU: l’arte fragile della sottrazione, le foto e la scaletta del concerto in Santeria Toscana di Milano

Articolo di Simona Ventrella | Foto di Giorgia De Dato

I Black Sea Dahu appartengono a quella rara categoria di artisti che sembrano esistere ai margini delle dinamiche industriali della musica contemporanea. In un panorama dominato dall’immediatezza e dalla sovrapproduzione, il loro approccio è quasi anacronistico: lento, stratificato, profondamente umano. La loro forza non sta nell’innovazione formale, non reinventano il folk, né l’indie, ma nella loro capacità di renderlo necessario, urgente. Ogni brano sembra nascere da un’urgenza reale, non da una strategia. E questo, oggi, è forse il gesto più radicale che una band possa compiere. Dal vivo, questa autenticità si amplifica. Non c’è distanza tra palco e pubblico, non c’è costruzione narrativa artificiale: solo un flusso continuo di emozioni che si accumulano, si sovrappongono e, alla fine, restano.

È esattamente ciò che è successo ieri sera alla Santeria Toscana di Milano, quando i Black Sea Dahu hanno trasformato un club già di per sé intimo in una sorta di rifugio emotivo collettivo, in una lenta immersione in un paesaggio sonoro che oscilla tra folk, indie e una forma di confessione quasi rituale.

Black Sea Dahu in concerto alla Santeria Toscana 31 di Milano, foto di Giorgia De Dato per www.rockon.it

Fin dalle prime note di “Orbit” si stabilisce subito un’atmosfera sospesa, quasi cinematografica, dove ogni suono sembra avere un peso specifico emotivo. La voce di Janine Cathrein entra con quella fragilità controllata che è diventata la firma della band, ma dal vivo acquista una tridimensionalità che nessuna registrazione riesce davvero a catturare.

Con “Blurry” e “Superpower”, il gruppo inizia a costruire tensione. Qui emerge la loro capacità più sottovalutata: non la scrittura, già raffinata, ma la gestione del silenzio. Le pause sono parte integrante della narrazione. Il cuore del concerto arriva presto, con una sequenza centrale devastante: “Glue”, “My Dream” e soprattutto “Ruth”. Quest’ultima è eseguita con una delicatezza che sfiora l’insostenibile; ogni parola sembra pesare più del necessario, come se fosse stata scelta dopo un lungo processo di sottrazione. Quando parte “Dragon”, la band cambia leggermente registro, introducendo una dinamica più ampia, quasi epica, senza mai perdere quella tensione intima che li definisce. È un equilibrio difficile, che molti gruppi simili non riescono a mantenere dal vivo: loro invece lo gestiscono con naturalezza disarmante. La seconda metà del set è una progressiva discesa, o forse ascesa, emotiva. “Everything” e “Ants on The Wall” mostrano il lato più narrativo del progetto, mentre “In Case I Fall For You” rappresenta uno dei momenti più sinceri della serata: una ballata che, dal vivo, diventa quasi una confessione collettiva.

Black Sea Dahu in concerto alla Santeria Toscana 31 di Milano, foto di Giorgia De Dato per www.rockon.it

Con “Mind Power” e “My Dear”, la band dimostra anche una maggiore sicurezza strutturale rispetto agli esordi. I brani si dilatano, respirano, trovano nuove forme. Non sono più semplici esecuzioni: sono reinterpretazioni. Il finale è costruito con intelligenza chirurgica. “One Day Will Be All I Have” arriva come una resa dolceamara, mentre “Not A Man” chiude il set senza esplosioni, ma con una consapevolezza quasi spietata. Nessun climax forzato, nessun tentativo di compiacere: solo coerenza emotiva fino all’ultimo accordo.

Quello che rende i Black Sea Dahu così rilevanti oggi non è solo la loro estetica sonora, ma la loro capacità di creare uno spazio in cui la vulnerabilità non è un effetto, ma una condizione necessaria. In un’epoca di iperproduzione e sovraesposizione, il loro minimalismo emotivo suona quasi radicale.

Alla fine del concerto, non c’è euforia. C’è qualcosa di più raro, pieno, consapevole. Come se tutti, per un attimo, avessero capito esattamente cosa era appena successo.

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Black Sea Dahu: la scaletta del concerto di Milano