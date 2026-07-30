BIOHAZARD + Sworn Enemy + Striking 13: le foto e la scaletta del concerto alla Cripta Club di Cusano Milanino

Foto di Giada Stanziano

La data di ieri 29 Luglio 2026, prevista inizialmente al Legend Club di Milano, si è svolta alla Cripta Club di Cusano Milanino.

I Biohazard, gruppo alternative metal nato a Brooklyn nel 1987, sono stati tra i pionieri nel fondere hardcore punk, metal e hip hop, anticipando di anni l’ondata nu metal di Korn, Deftones e Limp Bizkit. I loro testi raccontavano soprattutto la realtà di strada newyorkese.

Gli Sworn Enemy sono un gruppo metalcore formatosi a New York City nel 1997, figlio della scena hardcore newyorkese: la band nacque infatti come “Downfall” e successivamente come “Mindset”, prima di assumere il nome definitivo. Ad oggi il gruppo ha pubblicato 6 album in studio e continua a esibirsi dal vivo dopo l’uscita dell’ultimo disco, “Gamechanger”.

Gli Striking 13, band loud metal/hardcore di Los Angeles, si sono fatti conoscere per un sound “metalcore melodico aggressivo”. Il loro singolo d’esordio “World Full of Hate”, prodotto dal chitarrista Billy Graziadei dei Biohazard, ne racchiude perfettamente lo stile: riff curati e voci intense.

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BIOHAZARD – la scaletta del concerto di Cusano Milanino