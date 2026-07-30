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BIOHAZARD + Sworn Enemy + Striking 13: le foto e la scaletta del concerto alla Cripta Club di Cusano Milanino

Biohazard in concerto alla Cripta Club di Cusano Milanino. Guarda le foto e scopri la scaletta del live show.

Published

Biohazard concerto Cripta Club Cusano Milanino del 29 luglio 2026
Biohazard in concerto alla Cripta Club di Cusano Milanino foto di Giada Stanziano per www.rockon.it

Foto di Giada Stanziano

La data di ieri 29 Luglio 2026, prevista inizialmente al Legend Club di Milano, si è svolta alla Cripta Club di Cusano Milanino.

I Biohazard, gruppo alternative metal nato a Brooklyn nel 1987, sono stati tra i pionieri nel fondere hardcore punk, metal e hip hop, anticipando di anni l’ondata nu metal di Korn, Deftones e Limp Bizkit. I loro testi raccontavano soprattutto la realtà di strada newyorkese.

Gli Sworn Enemy sono un gruppo metalcore formatosi a New York City nel 1997, figlio della scena hardcore newyorkese: la band nacque infatti come “Downfall” e successivamente come “Mindset”, prima di assumere il nome definitivo. Ad oggi il gruppo ha pubblicato 6 album in studio e continua a esibirsi dal vivo dopo l’uscita dell’ultimo disco, “Gamechanger”.

Gli Striking 13, band loud metal/hardcore di Los Angeles, si sono fatti conoscere per un sound “metalcore melodico aggressivo”. Il loro singolo d’esordio “World Full of Hate”, prodotto dal chitarrista Billy Graziadei dei Biohazard, ne racchiude perfettamente lo stile: riff curati e voci intense.

Clicca qui per vedere le foto dei Biohazard a Cusano Milanino o sfoglia la gallery qui sotto

Biohazard

BIOHAZARD – la scaletta del concerto di Cusano Milanino

  1. Urban Discipline
  2. Shades og Grey
  3. F**k the System
  4. Wrong Side of the Tracks
  5. Forsaken
  6. Black and White and Red All Over
  7. Eyes on Six
  8. Five Blocks to the Subway
  9. Fight to Be Free
  10. We’re Only Gonna Die (Bad Religion cover)
  11. Punishment
  12. Hold My Own
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