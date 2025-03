BENJAMIN CLEMENTINE + Beaven Waller: le foto del concerto all’Alcatraz di Milano

Foto di Katarina Dzolic



Benjamin Sainte-Clementine è un cantautore, musicista e poeta britannico. Cresciuto nel nord di Londra, durante la sua adolescenza ha provato la vita dell’artista di strada. È presto diventato una figura di culto nella scena musicale inglese, debuttando nel 2013 in un programma della BBC Later with Jools Holland.

L’incontro fortunato con Lionel Bensemoun porta alla nascita dell’etichetta Behind e al suo debutto nel 2015 con l’album At Least For Now, ottenendo il Mercury e il Victoires de la Musique, i Grammy francesi, debuttando in Top10 su iTunes in Italia, Olanda, Svizzera, Belgio, Lussemburgo, Grecia e Polonia.

Nel 2017 annuncia il suo secondo album in studio I Tell a Fly, anticipato dal brano Phantom of Aleppoville, nel quale si racconta parlando degli episodi di bullismo vissuti in prima persona. Nel 2020 ha pubblicato il brano Calm Down e ha debuttato al cinema come attore nel film “Dune” di Denis Villeneuve.

Il 28 ottobre ’22 Benjamin Clementine ha pubblicato il suo atteso terzo album And I Have Been tramite la sua etichetta Preserve Artists, anticipato dal singolo Genesis. Benjamin si definisce un artista la cui musica è solo un elemento del suo percorso creativo, come dimostra il suo debutto come attore nel ruolo di Herald of the Change nel film pluripremiato agli Oscar “Dune” di Denis Villeneuve.

Clicca qui per vedere le foto di Benjamin Clementine a Milano (o sfoglia la gallery qui sotto).