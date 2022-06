ATLANTE + Lamecca + Mors: le foto del concerto all’Arci Bellezza di Milano

Foto di Andrea Ripamonti

ATLANTE

Gli Atlante sono un power trio di stampo Alternative Rock nato a Torino nel 2016.

Il singolo Atlas, contenuto nel loro primo disco Un’entropia di immagini e pensieri (2019, Pan Music Production) gli permette di essere scelti come artisti del mese su MTV New Generation ed entrare in rotazione sul canale MTV Music.

Inoltre, il videoclip del brano viene inserito fra i 30 finalisti del Mei Superstage e del Premio Pivi 2018. A Novembre 2019 esce il singolo Lamiera, con il quale gli Atlante decidono di unire alla loro matrice rock elementi appartenenti al mondo della musica elettronica. Durante la quarantena tra Marzo e Maggio 2020, no nostante la distanza, gli Atlante producono Crociate, pubblicata il 29 Maggio 2020.

Nel corso degli anni hanno suonato in apertura a L’Orso, la Municipàl, gli Eugenio in Via Di Gioia, i Pinguini Tattici Nucleari, i Sick Tamburo e Frah Quintale, e partecipato a importanti festival del territorio piemontese e nazionale come Apolide Festival, Balla Coi Cinghiali, _resetfestival, Memorabilia Festival, Meeting del Mare.

Con l’uscita del secondo disco paure / verità, prevista per la fine del 2021, gli Atlante proseguono il percorso di sintesi tra il rock e l’elettronica intrapreso con la pubblicazione di Lamiera e Crociate.

LAMECCA

LAMECCA è il luogo in cui si incontrano le intenzioni e le influenze musicali di Rossella, Alfonso P., Alfonso R. e Gianluca. Quattro percorsi che trovano il loro punto d’incontro in canzoni dal forte impatto emozionale e senza regole, in cui l’attitudine punk si mescola alla vena più introspettiva del post rock e dell’emo. Un ruvido tappeto ritmico, unito a chitarre affilate ma che sanno anche rendersi melodiche, fa da supporto all’irruenza emotiva della voce di Rossella.

Nata nell’estate del 2019, in un agosto privo di vacanze nella provincia stagnante di Salerno, LAMECCA si evolve da luogo di raccolta a punto di partenza, senza timore e senza meta.

Nella primavera del 2021 Vincenzo si unisce al progetto per arricchire il sound con una seconda chitarra, un mattone in più per costruire sul palco un muro di suono autentico e passionale.

Ragazzina è l’album di debutto di LAMECCA, uscito per Nufabric Records e Phonarchia Dischi, e anticipato dai singoli Ginger, Cactus e Melissa, quest’ultimo ha visto la partecipazione di Ciani, voce e chitarra de I Botanici.

MORS

Mors è un duo alternative rock italiano composto dal bassista e cantante Andrea Moriggi e il batterista Jacopo Moriggi.

I due fratelli, che sin dall’infanzia ascoltavano vinili e cd dal calibro dei Pink Floyd, Jimi Hendrix, AC/DC e The Police decidono di suonare e formare una band. Insieme ad un amico chitarrista nasce The Blot, un gruppo underground di Bergamo che ha portato notevoli soddisfazioni fino alla loro rottura nel 2011.

Ognuno seguirà la propria strada musicale per poi ritrovarsi nel 2020, a suonare di nuovo insieme.

Mors, abbreviazione del loro cognome, spinti dal feeling rock familiare e rinchiusi a causa della pandemia, scriveranno nuovi brani che realizzeranno in sessioni di home recording.

Il 24 Marzo esce su tutti i portali musicali “Proiettile ep” con l’etichetta Artist First.

Clicca qui per vedere le foto degli Atlante + Lamecca + Mors a Milano (o sfoglia la gallery qui sotto).