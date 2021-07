ANTONELLO VENDITTI: guarda le foto e scopri la scaletta del concerto all’Anfiteatro del Vittoriale di Gardone Riviera

Foto di Andrea Ripamonti

Tra i più grandi cantautori italiani viventi, una carriera esemplare, a due anni dal concerto, tutto esaurito in tempo record, sul palco dell’Anfiteatro del Vittoriale – in occasione dei quarant’anni dalla pubblicazione di ‘Sotto Il Segno dei Pesci’, tra i dischi simbolo della sua discografia, nonché uno dei più significativi della storia della musica italiana – Antonello Venditti annuncia il suo ritorno al Festival Tener-a-mente con una doppia data lo scorso 19 luglio e ieri sera con uno straordinario repertorio.

Tra i più popolari e prolifici della cosiddetta ‘Scuola Romana’, dal 1972, anno del suo debutto discografico, ha venduto oltre 30 milioni di dischi, con canzoni dai testi carichi di amore e di impegno sociale. Il successo arriva nel 1975 con ‘Lilly’, l’album che permette a Venditti di raggiungere il primo posto della classifica dei 33 e dei 45 giri. Da qui, i successivi dischi contengono canzoni diventate delle vere e proprie hit, da ‘Grazie Roma’ a ‘Ricordati di Me’, da ‘Benvenuti in Paradiso’ a ‘In Questo Mondo di Ladri’, solo per citarne alcune.

Il 7 settembre 2018 viene pubblicato ‘Sfiga’, brano inedito tratto dalle sessioni di registrazione di ‘Sotto il Segno dei Pesci’, celebre album di Antonello Venditti del 1978. Il brano anticipa l’uscita di ‘Sotto il Segno dei Pesci – 40° Anniversario’, pubblicato a fine settembre dello scorso anno e prodotto in tre diverse versioni. Il 23 settembre 2018 un concerto tutto esaurito all’Arena di Verona porta Antonello Venditti e la sua storica band a suonare, per la prima volta dal vivo, tutti i brani del disco. Numerose, negli anni, le collaborazioni con altrettanti pesi massimi della storia della musica italiana, tra cui Francesco De Gregori – che si è esibito come ospite speciale nel recente concerto tutto esaurito all’Arena di Verona – e altrettanto numerosi i premi e i riconoscimenti ricevuti.

Clicca qui per vedere le foto di Antonello Venditti in concerto a Gardone Riviera (o sfoglia la gallery qui sotto).

ANTONELLO VENDITTI: scaletta del concerto all’Anfiteatro del Vittoriale di Gardone Riviera

Sotto il segno dei pesci

Bomba o non Bomba

Sara

Piero e Cinzia

Roma Capoccia

Compagno di Scuola

Ci vorrebbe un amico

Notte prima degli esami

Dimmelo tu cos’è

Dalla pelle al cuore

Unica

Amici mai

Cha fantastica storia è la vita

Alta marea

Benvenuti

In questo mondo di ladri

Ricordati di me