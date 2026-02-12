ANNA VON HAUSSWOLFF + Mare: le foto e la scaletta del concerto alla Santeria Toscana 31 di Milano

Foto di Giada Stanziano



Dopo il successo travolgente del suo album del 2012 Ceremony, Anna von Hausswolff si è rapidamente affermata come un’artista di vasta e imprevedibile creatività, capace di fondere tradizione e sperimentazione in modi sorprendenti.

Il suo strumento distintivo, l’organo a canne, è al centro di un suono che gioca con il ritmo del respiro: inspira, trattieni, espira. Questo approccio si traduce tanto in brani monumentali di dark rock quanto in pezzi intimi per organo.

Con ICONOCLASTS, il suo suono evolve ulteriormente, introducendo elementi più vibranti e influenzati dal pop, pur mantenendo la forza emotiva che definisce la sua opera. Prodotto dalla stessa von Hausswolff insieme al collaboratore di lunga data Filip Leyman, l’album è un lavoro di ampio respiro, di ritualismo epico e di composizione massimalista, arricchito da straordinarie collaborazioni con Iggy Pop, Ethel Cain, Abul Mogard e Maria von Hausswolff. L’ensemble è impreziosito dal sassofonista virtuoso Otis Sandsjö, i cui trilli avvolgono e intensificano la musica.

ICONOCLASTS esplora temi universali come l’amore, la libertà e l’autonomia, evocando al contempo figure simboliche come Atlante, che porta il peso del mondo sulle spalle, e traducendo paure e contraddizioni della vita contemporanea in suono. Tra percussioni riverberanti, organi sussurranti e chitarre pulsanti, la voce magnetica di von Hausswolff guida l’ascoltatore attraverso un regno emotivo di segreti, desiderio, dolore e bellezza. Pur esplorando nuovi territori sonori, l’album mantiene tutti i tratti distintivi del suo lavoro: intensità monumentale, iridescenza cristallina e dinamismo luminoso.

I singoli principali, Stardust / The Whole Woman (feat. Iggy Pop), offrono un assaggio della potenza e della delicatezza di questo nuovo capitolo della sua carriera.

Clicca qui per vedere le foto di ANNA VON HAUSSWOLFF a Milano o sfoglia la gallery qui sotto

ANNA VON HAUSSWOLFF: la scaletta del concerto a Milano

Intro Consensual Neglect Facing Atlas The Mouth The Whole Woman The Iconoclast An Ocean of Time The Mysterious Vanishing of Electra Stardust Aging Young Women Ugly and Vengeful

BIS