ANNA VON HAUSSWOLFF + Mare: le foto e la scaletta del concerto alla Santeria Toscana 31 di Milano

Anna von Hausswolff in concerto in Santeria Toscana 31 di Milano a Febbraio 2026, le foto e la scaletta del live.

Anna Von Hausswolff in concerto in Santeria Toscana 31 di Milano foto Febbraio 2026
Anna Von Hausswolff in concerto in Santeria Toscana 31 di Milano foto di Giada Stanziano per www.rockon.it

Dopo il successo travolgente del suo album del 2012 Ceremony, Anna von Hausswolff si è rapidamente affermata come un’artista di vasta e imprevedibile creatività, capace di fondere tradizione e sperimentazione in modi sorprendenti.

Il suo strumento distintivo, l’organo a canne, è al centro di un suono che gioca con il ritmo del respiro: inspira, trattieni, espira. Questo approccio si traduce tanto in brani monumentali di dark rock quanto in pezzi intimi per organo.

Con ICONOCLASTS, il suo suono evolve ulteriormente, introducendo elementi più vibranti e influenzati dal pop, pur mantenendo la forza emotiva che definisce la sua opera. Prodotto dalla stessa von Hausswolff insieme al collaboratore di lunga data Filip Leyman, l’album è un lavoro di ampio respiro, di ritualismo epico e di composizione massimalista, arricchito da straordinarie collaborazioni con Iggy Pop, Ethel Cain, Abul Mogard e Maria von Hausswolff. L’ensemble è impreziosito dal sassofonista virtuoso Otis Sandsjö, i cui trilli avvolgono e intensificano la musica.

ICONOCLASTS esplora temi universali come l’amore, la libertà e l’autonomia, evocando al contempo figure simboliche come Atlante, che porta il peso del mondo sulle spalle, e traducendo paure e contraddizioni della vita contemporanea in suono. Tra percussioni riverberanti, organi sussurranti e chitarre pulsanti, la voce magnetica di von Hausswolff guida l’ascoltatore attraverso un regno emotivo di segreti, desiderio, dolore e bellezza. Pur esplorando nuovi territori sonori, l’album mantiene tutti i tratti distintivi del suo lavoro: intensità monumentale, iridescenza cristallina e dinamismo luminoso.

I singoli principali, Stardust / The Whole Woman (feat. Iggy Pop), offrono un assaggio della potenza e della delicatezza di questo nuovo capitolo della sua carriera.

Clicca qui per vedere le foto di ANNA VON HAUSSWOLFF a Milano o sfoglia la gallery qui sotto

Anna Von Hausswolff

ANNA VON HAUSSWOLFF: la scaletta del concerto a Milano

  1. Intro
  2. Consensual Neglect
  3. Facing Atlas
  4. The Mouth
  5. The Whole Woman
  6. The Iconoclast
  7. An Ocean of Time
  8. The Mysterious Vanishing of Electra
  9. Stardust
  10. Aging Young Women
  11. Ugly and Vengeful

BIS

  1. Funeral for My Future Children
  2. Struggle with the Beast
