ANDRÉ RIEU: le foto e la scaletta del concerto all’Unipol Forum di Milano

Foto di Andrea Ripamonti



André Rieu, violinista e direttore d’orchestra di fama mondiale, fa tappa per la prima volta a Milano, ieri 20 novembre all’Unipol Forum di Assago (Milano), con il suo nuovo attesissimo tour che a partire da marzo 2024 attraversa 4 continenti.

Rieu, origine olandese e fra i più famosi musicisti al mondo – il Washington Post ha detto di lui che “ha un carisma alla Elvis”, il New York Post che “è una gigantesca superstar” – ha venduto nella sua carriera oltre 40 milioni di album, i suoi video su YouTube hanno superato i 3 miliardi di visualizzazioni, ha 10 milioni di fan su Facebook, 2 milioni di follower su Instagram e ben 16 milioni di link su Tik Tok. Ha all’attivo finora 500 Dischi di Platino e 270 Dischi D’Oro, 30 Primi posti nelle classifiche di vari Paesi nel mondo, 10 album nella Top Ten delle classifiche UK, innumerevoli Awards dal 1995 in poi, fra i quali 3 Classic Brit Award consecutivi per l’”Album of The Year” nel 2011, 2012, 2013 e l’SSE Best Live Award nel 2018, ma soprattutto il record assoluto di incassi per un artista di Classica nella storia di Billboard.

Durante ogni sua esibizione il pubblico viene trascinato in un universo di melodie incantevoli mentre André Rieu dirige la Johann Strauss Orchestra – la più numerosa orchestra privata al mondo con i suoi 60 elementi – il coro e molteplici solisti, in un repertorio che varia da capolavori classici a celebri valzer, passando attraverso successi popolari, colonne sonore e brani d’opera. Fra i brani che hanno reso famose le sue straordinarie performance dal vivo citiamo The Lonely Shepherd dalla colonna sonora di Kill Bill di Quentin Tarantino, il Bolero di Ravel, il Second Waltz di Shostakovich – uno dei più conosciuti di Rieu, definito il “Re del Valzer Moderno”. Non mancano popolarissime hit come Can’t Help Falling in Love di Elvis Presley o My Way di Frank Sinatra, ma anche Mambo N°5 di Lou Bega, senza dimenticare il nostro Domenico Modugno con Nel blu dipinto di blu. Fra i maestri che lo hanno ispirato cita Johann Strauss, “un imprenditore e un artista gigantesco allo stesso tempo, aveva cinque orchestre contemporaneamente e componeva musica straordinaria” e infatti Il Danubio Blu non manca mai nei live di André.

L’energia straordinaria dei suoi spettacoli – vere e proprie performance che sprigionano gioia e romanticismo – è un elemento decisivo per il pubblico di André Rieu. I suoi concerti sono esperienze immersive uniche: un’esplosione di luci, messe in scena elaborate con visual e schermi di grande effetto, costumi sontuosi, un coinvolgimento straordinario quando il Maestro e l’Orchestra raggiungono il palco attraversando la folla sulle note del Gladiatore, ma soprattutto la partecipazione calorosa di un pubblico fra i più diversificati per età e provenienza, che trova terreno comune nel celebrare la Musica in un’atmosfera di pura magia.

Anche i concerti di questo nuovo tour di André Rieu con la Johann Strauss Orchestra si sono preannunciati all’altezza della sua fama e finalmente il pubblico ha apprezzato anche in Italia, un musicista dallo stile ampiamente riconosciuto in tutto il mondo dove riempie abitualmente le arene e i palasport di maggiore capienza. Dice André: “Le emozioni sono il fattore chiave! Quando un brano mi arriva al cuore, so che farà breccia anche nel vostro cuore. Non vedo l’ora di iniziare il tour e di suonare per la prima volta a Milano, ho aspettato tanto questo momento e so che anche il pubblico italiano lo ha desiderato a lungo, mi aspetto di vedervi tutti ballare e cantare al concerto!”

Clicca qui per vedere le foto dei André Rieu a Milano (o sfoglia la gallery qui sotto).

ANDRÉ RIEU: la scaletta di Milano

SET 1

Entry of the Gladiators

Blaze Away

Nessun Dorma

Granada

Ob Blond, ob Braun

Salome Sabeldance

Voila

Heal the World

Im Weissen Rössl / Die Czardasfürstin

SET 2

Think of me

Ein Schiff wird kommen (Ta Dedia Tou Pirea)

Nitsch Jaka

España Cani

Vilja Lied

An der schönen blauen Donau

Hallelujah (Händel)

BIS

Radetzky March

Strauß en Co

Libiamo

Tutti fruti

Can’t help falling in love

Sirtaki – (Zorba’s Dance)

I will survive

Live is life

Adieu mein kleiner Gardeoffizier

Marina