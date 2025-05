ALEX WYSE: le foto e la scaletta del concerto al Fabrique di Milano

Foto di Martina Fiore

Alex Wyse, tra le Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2025, torna nella sua dimensione preferita: quella del live.

“I live sono la parte più importante ed emozionante di quello che faccio, una boccata d’aria fresca, aria libera, un posto dove pos so unirmi con le persone”. Racconta Alex Wyse: “È un’emozione tornare con due date per me così significative”.

Lo scorso dicembre Alex Wyse è stato selezionato per proporre il suo brano “Rockstar” (Artist First), tra le Nuove Proposte del FESTIVAL DI SANREMO 2025, dopo aver superato brillantemente tutte le fasi eliminatorie di Sanremo Giovani. “Rockstar” ha rapidamente ottenuto oltre un milione ascolti, consolidandosi presto come uno dei brani più ascoltati di questa edizione di Sanremo Giovani.

Con “Rockstar” Alex Wyse esplora il concetto di libertà, proponendolo come un ideale fragile e sfuggente. Un percorso attraverso la ricerca della propria identità e il bisogno di liberarsi dai vincoli emotivi.

Nel 2024 Alex si è esibito in un tour intimo dal titolo “A night with Alex Wyse ” organizzato da A1 Concerti, che ha toccato Milano (doppia data sold-out), Torino, Roma e Bari e che lo ha portato a riabbracciare i suoi fan.

Quest’estate ha calcato molti palchi italiani presentando live il singolo estivo “Gocce di limone”. “Amando si Impara” uscito il 25 ottobre ha anticipato “Rockstar”, brano selezionato per la categoria Nuove Proposte del FESTIVAL DI SANREMO 2025.

Alex Wyse si conferma un artista in continua evoluzione, capace di coinvolgere il pubblico con la sua autenticità e la sua musica intensa e profonda.

Biografia di Alex Wyse

Alex Wyse, nome d’arte di Alessandro Rina, è un giovane cantautore italiano che conta oltre 80 milioni di streaming sulle piattaforme digitali.

Dopo il diploma alla BIMM di Londra, grazie al suo brano “Sogni al cielo” (prod.Katoo) viene selezionato tra i concorrenti di Amici 2022. “Sogni Al Cielo” diventa presto disco d’oro; a questo brano seguono “Tra Silenzi (Roma)”, “Ammirare Tutto”, “Accade” e “Senza Chiedere Permesso” (scritta da MicheleBravi). Alla finale di Amici presenta il suo ultimo brano “Non Siamo Soli”, da cuiprende il titolo il primo Ep, che si aggiudica il primo posto della classifica FIMI.

All’EP seguono nell’estate 2022 un in-store tour di oltre 20 date e un live tour in giro per l’Italia. A novembre 2022 pubblica il suo primo album “Ciò Che Abbiamo Dentro” (certificato disco d’oro), anticipato dal singolo “Mano Ferma”. L’ultimo singolo estratto dall’album a inizio 2023 è” Dire fare curare” feat. Sophie and The Giants, artista di spicco del power pop mondiale, con oltre 600 milioni di streaming. Il 27 Ottobre 2023 torna con “Un po’ di te” e l’1 dicembre esce “La mia canzone per te”.

Ad inizio 2024 Alex Wyse ha tenuto una serie di appuntamenti live intimi e speciali toccando le città di Milano (doppia data sold-out), Torino, Roma e Bari. “Gocce di limone” è il suo singolo estivo, uscito il 21 giugno e che ha presentato live in diverse occasioni su molti palchi italiani. Il 25 ottobre esce “Amando si Impara” che anticipa l’uscita di “Rockstar”, Il brano con cui Alex Wyse è stato selezionato per la categoria Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2025.

L’artista è tornato live il 24 maggio al Fabrique di Milano e il 26 settembre all’Atlantico di Roma, in un tour organizzato e prodotto da A1 Concerti.

Clicca qui per vedere le foto di Alex Wyse in concerto a Milano (oppure sfoglia la gallery qui sotto).

ALEX WYSE: la setlist del concerto di Milano

Ammirare tutto Linea della vita Non ho paura Amanso si impara La mano ferma Amore disperato (Nada cover) La mia canzone per te Ciò che abbiamo dentro Noi Nessuno mi può giudicare (Caterina Caselli cover) Tra silenzi Volevamo solo essere felici (con Francesco Gabbani) Viva la vita (con Francesco Gabbani) Batticuore Il titolo di un libro Non siamo soli There’s Nothing Holdin’ Me Back (Shawn Mendes cover) Stelle in antartide Sogni al cielo Maledetta primavera Torna a casa Gocce di limone Accade

BIS