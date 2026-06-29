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A DAY TO REMEMBER + Grandson + Vianova: le foto e la scaletta del concerto al Fabrique di Milano

A Day To Remember in concerto al Fabrique di Milano, guarda le foto e leggi la scaletta. In apertura i Grandson e i Vianova.

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A Day To Remember in concerto al Fabrique di Milano, foto di Giorgia De Dato per www.rockon.it

Foto di Giorgia De Dato

Dopo l’esibizione dello scorso 9 giugno al Rock in Roma come special guest degli The Offspring, gli A Day To Remember sono tornati in Italia il 28 giugno per salire sul palco del Fabrique di Milano, unica data italiana del loro tour europeo da headliner.

La tournée accompagna Big Ole Album Vol. 1, il più recente lavoro in studio della band, pubblicato nel 2025. Nel corso della serata il gruppo guidato da Jeremy McKinnon ha alternato i nuovi brani ai pezzi che hanno segnato la propria carriera, confermando quel mix di pop punk, metalcore e hardcore che da oltre vent’anni rappresenta il marchio di fabbrica della formazione.

Ad aprire il concerto sono stati i Vianova, seguiti da Grandson, che hanno preceduto l’arrivo sul palco degli A Day To Remember.

Clicca qui per vedere le foto degli A Day To Remember in concerto a Milano (o sfoglia la gallery qui sotto).

A Day To Remember

A DAY TO REMEMBER – La scaletta del concerto al Fabrique di Milano

  1. The Downfall of Us All
  2. I’m Made of Wax, Larry, What Are You Made Of?
  3. 2nd Sucks
  4. Right Back at It Again
  5. Bad Blood
  6. Paranoia
  7. Miracle
  8. All My Friends
  9. Have Faith in Me
  10. Same Team
  11. Rescue Me
  12. Flowers
  13. Mr. Highway’s Thinking About the End
  14. Resentment
  15. All I Want
  16. The Plot to Bomb the Panhandle
  17. If It Means a Lot to You
  18. All Signs Point to Lauderdale

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