A DAY TO REMEMBER + Grandson + Vianova: le foto e la scaletta del concerto al Fabrique di Milano

Foto di Giorgia De Dato

Dopo l’esibizione dello scorso 9 giugno al Rock in Roma come special guest degli The Offspring, gli A Day To Remember sono tornati in Italia il 28 giugno per salire sul palco del Fabrique di Milano, unica data italiana del loro tour europeo da headliner.

La tournée accompagna Big Ole Album Vol. 1, il più recente lavoro in studio della band, pubblicato nel 2025. Nel corso della serata il gruppo guidato da Jeremy McKinnon ha alternato i nuovi brani ai pezzi che hanno segnato la propria carriera, confermando quel mix di pop punk, metalcore e hardcore che da oltre vent’anni rappresenta il marchio di fabbrica della formazione.

Ad aprire il concerto sono stati i Vianova, seguiti da Grandson, che hanno preceduto l’arrivo sul palco degli A Day To Remember.

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A DAY TO REMEMBER – La scaletta del concerto al Fabrique di Milano