6ARELYHUMAN + Hubithekid: le foto e la scaletta del concerto al Circolo Magnolia di Milano

Foto di Andrea Ripamonti

Ieri sera, giovedì 21 novembre 2024, il Circolo Magnolia di Milano è stato il palcoscenico dell’unica tappa italiana di 6arelyhuman, artista originario di Dallas che ha conquistato il pubblico con un’esibizione elettrizzante.

Una prima volta indimenticabile

Per la sua prima apparizione nel nostro Paese, 6arelyhuman, alias Toby Hamilton, ha regalato ai fan una serata memorabile, portando sul palco l’energia unica del suo stile musicale. La sua fusione innovativa di sonorità emo Y2K e ritmi elettronici, che lui stesso definisce “sassyscene”, è stata protagonista assoluta, coinvolgendo il pubblico in un’esperienza che ha unito ritmo, emozione e spettacolo.

La scaletta: hit virali e momenti iconici

La serata è stata un crescendo di emozioni, aperta con brani iconici come “GMFU” (in collaborazione con Odetari) e “Hands Up!”, entrambi acclamati dai fan. Con oltre 100 milioni di stream su Spotify e una presenza di rilievo nella classifica Billboard Dance & Electronic, queste tracce si sono rivelate il cuore pulsante dello show. Non è mancata, ovviamente, “XOXO (Kisses Hugs)”, altra hit che ha fatto esplodere la sala.

Un visionario della musica elettronica

Il 2024 si conferma l’anno della consacrazione per 6arelyhuman, celebrato anche con la sua apparizione sulla prima copertina digitale di Billboard Magazine. Con un sound che mescola beat incalzanti e melodie cariche di emozione, l’artista è diventato un punto di riferimento per la scena elettronica moderna.

Ieri sera, la sua esibizione ha messo in mostra non solo il talento musicale, ma anche la sua forte personalità e uno stile visivo che si ispira a icone come Kesha, Skrillex e Lady Gaga. 6arelyhuman non è semplicemente un musicista: è una forza creativa che sta ridefinendo il panorama musicale, spingendo i confini dell’espressione artistica.

Clicca qui per vedere le foto di 6arelyhuman a Milano (o sfoglia la gallery qui sotto).

6ARELYHUMAN: la scaletta di Milano

CR4CK HOUSE

Red Room

You & Me

Eat Me

DANCE! Till We Die

Eyelashes on

Born To Rave

DDR

X Party

Ur Vampire

Like a G6 (Far East Movement cover)

I Know

Blow Up!

Bimbo Suicide

turn the lightz off (hubithekid cover) (with hubithekid)

in my dms (kets4eki cover) (with hubithekid)

XOXO (Kisses Hugs)

Hands up!

Faster n Harder