5 SECONDS OF SUMMER: le foto e la scaletta del concerto al Carroponte di Milano

Foto di Andrea Ripamonti

Sono finalmente tornati in Italia i 5 Seconds of Summer per due date, prima a Padova e poi ieri sera a Milano presso il Carroponte di Sesto San Giovanni. E sono una delle prime band a prendere parte al festival di date estive del Carrponte Summer Village.

Clicca qui per vedere le foto di 5SOS a Milano (o sfoglia la gallery qui sotto).

5SOS – La scaletta del concerto al Carroponte di Milano

No Shame

Easier

More

Want You Back

Disconnected

Take My Hand

Red Desert

Talk Fast

Beside You

Waste the Night

Complete Mess

Lover of Mine

Who Do You Love

Wildflower

Best Years

Easy for You to Say

If Walls Could Talk

Old Me

Amnesia

2011

Castaway

She Looks So Perfect

Teeth

Jet Black Heart

Ghost of You

Youngblood