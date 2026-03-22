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2Z: le foto e la scaletta del concerto al Black Hole di Milano

2Z in concerto a Milano con il Glorydayz Tour, guarda le foto e scopri la scaletta.

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2Z in concerto al Black Hole di Milano
2Z in concerto al Black Hole di Milano foto di Alessia Belotti per www.rockon.it

Foto di Alessia Belotti

Dopo la prima data italiana a Bologna, i 2Z (TU:ZI) hanno finalmente fatto tappa a Milano con il loro GloryDayz tour ieri sera 21 marzo 2026. La band pop-rock sudcoreana ha portato sul palco del Black Hole di Milano alcuni tra i suoi successi più celebri come 2Z Anthem e Toast, ma anche tributi rivisitati a colleghi k-pop come l’iconico GDragon o i più recenti AllDay Project. 

La band, attualmente composta da Hojin, Junghyun, Bumjun, Nua, e Zunon, ha debuttato nel 2020 con l’Ep “We Tuzi”. Modelli diventati musicisti e per questo spesso sottovalutati, i 2Z hanno saputo dimostrare di avere invece talento e grinta da vendere, diventando per i loro fan, chiamati From A, i “ragazzi che cantano la speranza”. La loro discografia di questi sei anni conta più di cinquanta uscite tra album, singoli e colonne sonore di kdrama. Il Glorydayz Tour è per i 2Z la prima volta in Italia, con tre date a Bologna, Milano e al Gardacon di Montichiari, e speriamo sia la prima di tante.

Clicca qui per vedere le foto dei 2Z in concerto a Milano (o sfoglia la gallery qui sotto).

2Z

2Z: La scaletta del concerto di Milano

  1. Borderline
  2. One More Time (AllDay Project cover)
  3. Siren
  4. O@SIS
  5. Luv Affair
  6. 25 
  7. Siren
  8. Home Sweet Home (G-Dragon cover)
  9. 6 (Six)
  10. 아찔해 (Dizzy)
  11. CrossRoad
  12. Not without U
  13. 2Z Anthem (도레미파솔)
  14. 2020 March
  15. Stupid
  16. Superstar
  17. The Toast (In the name of Hero)
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