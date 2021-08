PS5 – Unconscious Collective

Hyperjazz

PS5 è un quintetto napoletano guidato da Pietro Santangelo, già con i Nu Guinea e altri. Questo collettivo si esprime con un funk-jazz eccitante e vibrante. Il lavoro si apre con l’ottima “Transe Napolitante”, un vorticoso funky jazzato circolare e mantrico.



Con “Babalawo” il ritmo è quello della giungla, che fornisce la base per un incrocio intrigante tra il funk-jazz e il folk africano. Le sonorità e i richiami africani sono presenti in più brani, ma mai nello stesso modo.

In “Amigdala”, infatti, le percussioni africane sono più morbide, dato che il brano è maggiormente centrato sul jazz con brevi fughe e aperture, discorso simile vale per “Makeda”, ma non per “Sempre dodici”, caratterizzata da una lunga intro lineare, che in avanti viene sostituita da singulti afro-funk in progressione e ondeggianti, mentre con “Idris” l’afro-funk subisce maggiori variazioni.



Un lavoro eccitate e fondamentale per questo periodo di rinascita in cui si ha tanta voglia di tornare a ballare musica di qualità.