Angrusori – Live at Tou

Angrusori è un progetto paneuropeo guidato dalla norvegese Kitchen Orchestra, che in questo disco d’esordio propone undici brani della tradizione Rom della Slovacchia. Si tratta di antiche ballate raccolte dalla musicologa Jana Belišová. Nonostante i testi siano cupi, in quanto le tematiche trattate sono prevalentemente nascita, morte, sofferenza, desiderio, esilio e persecuzione, le ambientazioni musicali le rendono molto piacevoli, soprattutto per chi ha la passione per il gypsy-folk.



Coadiuvata da Iva Bittová, una violinista, cantante, attrice e compositrice ceca di origini zingare ungheresi, che porta con sé alcuni dei migliori musicisti rom dell’Europa centrale e dal compositore e organista norvegese Nils Henrik Asheim, l’Orchestra parte con la lunga suite folk di “Sar me khere dzava”, passa per “Pre ada baro svetos”, un improv che si tramuta in un folk melodico e approda all’intensità in crescendo di “Chude man vestetar”.



Se in “Oda kalo cirkloro” si sentono echi di alcune cose di Goran Bregovic, in “Te me gel’om andre Kacma” prevale un freekazz triste che stenta a calmarsi, brano che fa da contraltare al successivo “Te me gel’om tele suki virba” più tendente al jazz classico con canto a cappella. Il finale è affidato all’allegra e festaiola “Joj, so kerava”.