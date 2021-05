ZO VIVALDI: guarda in anteprima il video “Rumors”

Esce oggi in anteprima su Rockon il video di “Rumors” (Road Sound Records), il singolo d’esordio del cantautore, produttore e polistrumentista ZO VIVALDI, fuori da mercoledì 19 maggio.

Con questo brano l’artista, dopo aver firmato pezzi per nomi del calibro di Fedez e Dark Polo Gang, ha esordito ufficialmente nella scena musicale italiana portando una ventata di novità e freschezza.

Il video di “Rumors” è ambientato in Sardegna, all’Isola Rossa, dove ZO VIVALDI ha vissuto letteralmente da naufrago per una settimana. Esso è infatti il risultato del montaggio di una serie di filmini che l’artista ha realizzato in autonomia, per documentare la sua avventura intrapresa per sfuggire al turbine di pettegolezzi, ego e ostentazione della società moderna, a quei “rumori” nella testa che anche il titolo suggerisce, quelle insicurezze e quelle paranoie che spesso impediscono di mettersi in gioco. ZO VIVALDI decide di interrompere la vita metropolitana per un po’ e trasferirsi in un piccolo paesino mediterraneo. La ricerca della sua pace interiore lo porterà tuttavia a naufragare su un’isola deserta, dove vivrà alcuni giorni di avventure in solitudine, cercando di sopravvivere, finché un pescatore di passaggio lo riporterà sulla terra ferma. L’artista propone quindi, in chiave ironica, la metafora dell’isola, per rappresentare il momento di isolamento inaspettato che tutti stiamo vivendo a causa della pandemia, dove rimaniamo soli e impotenti, proprio come un naufrago.

Con “Rumors” il talentuoso ZO VIVALDI apre quindi un nuovo capitolo della propria storia musicale e passa dall’essere autore a cantautore a tutti gli effetti, mettendo al proprio servizio il talento che lo ha contraddistinto e che lo ha portato a scrivere per alcuni degli artisti più importanti in circolazione.

«Ho deciso di iniziare questo progetto musicale che vede me protagonista non necessariamente per il desiderio di mettere la mia faccia sulla musica che creo, anzi, l’idea della popolarità mi spaventa molto – racconta ZO VIVALDI – Ma dopo aver fatto l’autore per diversi anni mi rendo conto che alcune canzoni non puoi metterle al servizio di qualcun’altro, sono tue e basta, ed è giusto che sia così».

Musicista, cantautore e polistrumentista di livello, nonostante la giovanissima età possiede uno stile unico e originale, che si riflette sia nella sua vita che nel suo approccio alla scrittura e alla produzione. Un’attitudine alla musica che coniuga la tradizionalità degli strumenti utilizzati alla modernità con cui vengono integrati e che conferisce ai brani un’anima pop e assolutamente al passo coi tempi. “Rumors”, in particolare, è stato concepito e registrato seguendo una concezione totalmente analogica, che ricorda le produzioni degli anni ’90, ma con melodia e parole in pieno stile pop urbano 2021.

ZO VIVALDI, nome d’arte di Lorenzo Caio Sarti, è un cantautore, produttore e polistrumentista classe 1997, cresciuto tra Milano, Shanghai, Los Angeles e Cervia. La sua anima pop si fonde con un’attitudine urban.

L’artista ha infatti firmato alcuni brani di Fedez (per l’album “Paranoia Airlines”) e della Dark Polo Gang (in “Trap Lovers”), ma ha scritto anche per diversi giovani artisti della scuola di “Amici di Maria De Filippi” (Einar, Thomas, Jacopo Ottonello).

https://www.instagram.com/zo_vivaldi/