ZERELLA: guarda in anteprima “All’una con te” Live Studio Sessione

Ad un anno e mezzo da “Tutta Bianca” il cantautore irpino ritorna con il suo nuovo singolo, All’Una Con Te. All’una con te è l’ansia che ti brulica nello stomaco quando le cose vanno male e non hai alternative se non quelle di dover aspettare il tram, di intristirti al cinema con Woody Allen e di pregare, forse inutilmente, che passino i tempi dominati dai “Trump”, dalle crisi e dai ras da strapazzo.

“All’una con te è un pezzo scritto partendo da una foto con lo smartphone,

rinominata così quasi per caso; quindi nel DNA della canzone c’è l’approccio marcatamente cross-mediale della mia generazione, le sue ansie, la suprema arte di mischiare le carte in tavola di noi millennials, nonostante io sia sicuro che chi ha vissuto i suoi anni d’oro negli anni ottanta potrebbe ritrovarsi nel testo e in alcune scelte di produzione”.

Zerella quando non parla, canta. E se non canta, guarda la luna. Ama viaggiare con la mente con i suoi videogiochi, con i libri di poesia e con la geografia astronomica. Da bambino aveva una fissa per la plastilina, per i dinosauri e per Sarabanda. Chissà quale delle tre è rimasta impigliata fino ad oggi tra le meccaniche del suo basso.

L’esordio discografico arriva nell’ Aprile del 2018 quando esce il suo primo disco, “Sotto Casa Tua” pubblicato in formato fisico da Seahorse Recordings e distribuito da Audioglobe. Nel 2019 Zerella è tra i 130 nomi selezionati dalla commissione di 1M Next – il contest del Primo Maggio della RAI e tra i 25 semifinalisti del Premio Fabrizio de Andrè a Sanremo nei giorni e nelle attività collaterali del Festival. Nel settembre dello stesso anno pubblica il suo ultimo singolo, “Tutta bianca”. Ora è pronto a rimettere in moto le lancette del suo orologio musicale: “All’una con te” è il nuovo appuntamento con la scena nostrana di Zerella, in uscita il 19.3.2021 per Revubs Dischi/ArtistFirst. Siate puntuali.