VAREGO: guarda in anteprima il video “4 Mura”

“4 Mura” è il titolo del nuovo singolo dei VAREGO, un brano rock dal ritmo incalzante, caratterizzato da un sound che richiama, in modo velato, le sonorità degli anni ’80, arricchito dall’inserimento di leggere componenti synth che ne ampliano la profondità atmosferica.

Il testo offre uno spaccato di vita quotidiana, in cui si alternano ironia e momenti di riflessione più profonda. Al centro del brano emerge un’analisi del conflitto interiore e della sensazione di essere una voce fuori dal coro in un contesto contemporaneo sempre più frenetico e disorientante. Questa condizione porta spesso a un progressivo isolamento, che trova nella musica — o in altre passioni personali — una possibile forma di rifugio e di espressione autentica.

Un elemento centrale del brano è il concetto di “guerra”, declinato su più livelli. Non solo come riferimento alle tensioni e ai conflitti reali che segnano l’attualità, ma anche come metafora della quotidianità digitale. In particolare, i social media vengono descritti come un campo di battaglia virtuale, dove lo scontro tra individui diventa spesso uno sfogo collettivo di frustrazioni personali.

VAREGO

Nati ad Arenzano (Genova) nel 2009, i VAREGO fondono sludge, grunge, stoner, post metal e progressive in un suono viscerale e in continua evoluzione. Il nome della band deriva da una pianta locale dalle proprietà curative o venefiche, metafora perfetta di una musica che alterna caos e catarsi.

Dopo l’esordio con l’album “TUMULTUM” (2012, Argonauta Records), prodotto da Billy Anderson (Melvins, Sleep, Mr. Bungle), la band consolida la propria identità prima con l’EP con “Blindness Of The Sun” (feat. Jarboe degli Swans) e poi con il disco “Epoch” (2016). Dal 2018 inizia la collaborazione con Mattia Cominotto (Greenfog Studio), che segna lavori come “I, Prophetic” (2019) e l’omonimo “Varego” (2021), punto di svolta artistico e sonoro.

Nel 2024 pubblicano “Denti di Cane”, primo album interamente in italiano, confermando una scrittura ancora più diretta e identitaria. Nel 2025 tornano in studio per un nuovo capitolo, proseguendo un percorso coerente, potente e senza compromessi.