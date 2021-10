Underworld Vampires: guarda in anteprima il video “Orso Bruno”

“Orso Bruno” è il primo singolo estratto da “Mondo Parallelo”, l’esordio sulla lunga distanza dei pugliesi Underworld Vampires, e il loro rock italiano in bilico tra tradizione e innovazione.

Il brano è una sorta di filastrocca moderna che ha per protagonista un eroe buono che salva le vittime dalle ingiustizie, ma non se ne prende i meriti; piglia botte, cade, si rialza, sconfigge il nemico ma non aspetta che qualcuno lo ringrazi per questo.

Il videoclip che lo accompagna, realizzato dall’artista Davide Busetto, è stato disegnato totalmente a mano in digitale, in rigoroso bianco e nero. Il suo protagonista prova a districarsi tra un dedalo di luoghi e tra mille peripezie, quasi fosse in un videogame anni ‘90.

L’album d’esordio degli Underworld Vampires esce il Primo Novembre 2021 grazie al progetto “Programmazione Puglia Sounds Record 2020/2021”.

10 tracce che faranno la gioia degli appassionati di rock italiano e internazionale, dall’approccio moderno e fortemente contaminato.

“Orso Bruno” rispecchia alla perfezione l’attuale percorso artistico intrapreso dalla band. Buon ascolto e buona visione!

Underwold Vampires sui social

https://www.facebook.com/underworldvampires

https://www.instagram.com/underworld_vampires/